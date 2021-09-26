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https://tr.sputniknews.com/20210926/kalbi-duran-kediyi-hayata-dondurmek-icin-zamanla-yaristi-1049253631.html
Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı
Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı
Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki bina arasında sıkışarak kalbi duran yavru kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin kalp masajı ile hayata döndü. İtfaiye eri... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T10:05+0300
2021-09-26T10:12+0300
yaşam
video
kedi
kalp
bina
müdahale
112 acil yardım
evcil hayvan
itfaiye
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Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde iki bina arasında sıkışan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.Başarılı kurtarmanın ardından bir itfaiye eri kalbinin durduğunu fark ettiği yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı.Yavru kediyi hayata döndüren itfaiye eri, daha sonra ona elleriyle su içirerek kendine gelmesini sağladı. Yavru kedi, yapılan kontrolün ardından doğaya salındı.
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video, kedi, kalp, bina, müdahale, 112 acil yardım, evcil hayvan, itfaiye

Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı

10:05 26.09.2021 (güncellendi: 10:12 26.09.2021)
© Fotoğraf : PixabayYavru kedi
Yavru kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki bina arasında sıkışarak kalbi duran yavru kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin kalp masajı ile hayata döndü. İtfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü kediyi daha sonra elleriyle besledi.
Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde iki bina arasında sıkışan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Başarılı kurtarmanın ardından bir itfaiye eri kalbinin durduğunu fark ettiği yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı.
Yavru kediyi hayata döndüren itfaiye eri, daha sonra ona elleriyle su içirerek kendine gelmesini sağladı. Yavru kedi, yapılan kontrolün ardından doğaya salındı.
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