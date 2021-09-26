https://tr.sputniknews.com/20210926/kalbi-duran-kediyi-hayata-dondurmek-icin-zamanla-yaristi-1049253631.html

Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı

Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki bina arasında sıkışarak kalbi duran yavru kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin kalp masajı ile hayata döndü. İtfaiye eri... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T10:05+0300

2021-09-26T10:05+0300

2021-09-26T10:12+0300

yaşam

video

kedi

kalp

bina

müdahale

112 acil yardım

evcil hayvan

itfaiye

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Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde iki bina arasında sıkışan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.Başarılı kurtarmanın ardından bir itfaiye eri kalbinin durduğunu fark ettiği yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı.Yavru kediyi hayata döndüren itfaiye eri, daha sonra ona elleriyle su içirerek kendine gelmesini sağladı. Yavru kedi, yapılan kontrolün ardından doğaya salındı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, kedi, kalp, bina, müdahale, 112 acil yardım, evcil hayvan, itfaiye