Lavrov, BM Genel Kurulu'nda konuştu

Gerçi, son olaylar şunu gösterdi ki, bir ülke aşırı bağımsız hale geldiğinde iradeci kurallar Batı kampı içinde de kullanılabilir.

En azından dünya medyası, Avustralya’ya denizaltı tedarikiyle ilgili destanı, Avrupa’nın ‘stratejik özerkliği’ ile ilgili, özellikle ABD’nin Afganistan’dan aceleyle çekilmesinden sonra yoğunlaşan konuşmalara bir tepki olarak gördü. Bu çekilmeden sonra oluşan kaos da Batı’nın kendi dünya düzenini kurmak için temel aldığı kuralları illüstrasyonudur.