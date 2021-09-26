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https://tr.sputniknews.com/20210926/lavrovdan-putin-erdogan-zirvesine-iliskin-aciklama-1049254402.html
Lavrov'dan Putin-Erdoğan zirvesine ilişkin açıklama
Lavrov'dan Putin-Erdoğan zirvesine ilişkin açıklama
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi'de bir araya gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T10:53+0300
2021-09-26T10:53+0300
dünya
rusya
vladimir putin
sergey lavrov
recep tayyip erdoğan
türkiye
açıklama
görüşme
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76. BM Genel Kurul oturumu için New York'a yaptığı ziyaretin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, 29 Eylül'de Soçi'de yapılacak Putin-Erdoğan zirvesinin gündemi hakkında konuştu.Lavrov, "İki yıl önce bizimle, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerle mücadele edeceklerine ve onları terörist olmayan ve Türkiye ile işbirliği yapan gruplar dışındaki silahlı gruplardan ayıracaklarına dair özel bir anlaşma imzalayan Türk partnerlerimizle konuşuyoruz. Birkaç gün sonra Rusya ve Türkiye liderleri arasında yeni bir görüşme gerçekleşecek. Bu yükümlülüğün nasıl yerine getirilmekte olduğu konusu etraflıca ele alınacak. Yükümlülük yavaş bir şekilde yerine getiriliyor, bu açık" ifadelerini kullandı.Suriye topraklarının neredeyse tamamının teröristlerden kurtarıldığını ancak İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra'nın uzantısı olan Heyet Tahrir el-Şam'ın hüküm sürdüğünü kaydeden Lavrov, bu hususun BM Güvenlik Konseyi'nin tüm kararlarında yer aldığını belirtti.
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rusya, vladimir putin, sergey lavrov, recep tayyip erdoğan, türkiye, açıklama, görüşme

Lavrov'dan Putin-Erdoğan zirvesine ilişkin açıklama

10:53 26.09.2021
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Birleşmiş Milletler (BM)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Birleşmiş Milletler (BM) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi'de bir araya gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesinde terörle mücadele yükümlülüğünü konuşacağını söyledi.
76. BM Genel Kurul oturumu için New York'a yaptığı ziyaretin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, 29 Eylül'de Soçi'de yapılacak Putin-Erdoğan zirvesinin gündemi hakkında konuştu.

Lavrov, "İki yıl önce bizimle, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerle mücadele edeceklerine ve onları terörist olmayan ve Türkiye ile işbirliği yapan gruplar dışındaki silahlı gruplardan ayıracaklarına dair özel bir anlaşma imzalayan Türk partnerlerimizle konuşuyoruz. Birkaç gün sonra Rusya ve Türkiye liderleri arasında yeni bir görüşme gerçekleşecek. Bu yükümlülüğün nasıl yerine getirilmekte olduğu konusu etraflıca ele alınacak. Yükümlülük yavaş bir şekilde yerine getiriliyor, bu açık" ifadelerini kullandı.
Suriye topraklarının neredeyse tamamının teröristlerden kurtarıldığını ancak İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra'nın uzantısı olan Heyet Tahrir el-Şam'ın hüküm sürdüğünü kaydeden Lavrov, bu hususun BM Güvenlik Konseyi'nin tüm kararlarında yer aldığını belirtti.
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