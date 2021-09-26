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Mansur Yavaş: 728 öğrenciyi iki günde yurtlarımıza yerleştirdik
Mansur Yavaş: 728 öğrenciyi iki günde yurtlarımıza yerleştirdik
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kente gelen üniversite öğrencilerinden 728'inin iki günde yurtlara yerleştirildiğini duyurdu. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T04:12+0300
2021-09-26T04:12+0300
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ankara
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
öğrenci
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Öğrencilerin barınma sorununa karşı harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait Şefkat Evleri ile birlikte kiralanan yurt ve otelleri öğrencilere tahsis etmişti.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki günde yurtlara yerleşen öğrenci sayısını açıkladı. Yavaş, “Ankara’ya gelen gözümüzden kıymetli 728 öğrenciyi iki günde yurtlarımıza yerleştirdik, binlerce evladımız daha yerleşecek” dedi.'Ailelerimizin gözü arkada kalmasın'Öğrencilerin ailelerine seslenen Yavaş, “Kendinizi evinizde hissetmeniz için bütün mesai arkadaşlarımızla sizlere hizmet etmeye hazırız. Ailelerimizin gözü arkada kalmasın, biz burada olacağız” dedi.Ankara’ya gelen öğrenciler AŞTİ'de belediye ekipleri tarafından kurulan ‘Danışma Masası’nda karşılanmaya devam ediliyor. Burada öğrencilere büyükşehir belediyesinin onlar için sunduğu imkanlar ve Ankara'ya dair bilgilendirmeler yapılıyor.Başkentte kalacakları geçici barınma evleri ve Ankara hakkında detaylı bilgiler sunulan öğrencilere üniversitelerine nasıl ulaşım sağlayacakları da anlatılıyor.Kalacakları barınma noktalarına büyükşehir belediyesi tarafından yerleştirilen öğrencilere ayrıca içerisinde şampuan, diş fırçası gibi pek çok malzemenin yer aldığı hijyen ve ikram kiti hediye ediliyor.Danışma Masası'na gelen bir öğrenci, “Özel yurtlar zaten tutulacak derecede değildi benim imkanım için. Açıkta kalmıştım. Pazartesi derslerim başlıyor. Hiçbir şekilde barınacağım yer yoktu. Şu an sağlıklı bir şekilde başlayacağım” dedi.Bir öğrencinin velisi ise, “Burası olmasaydı çocuğumu büyük bir ihtimalle gönderemeyecektim. Çünkü yurt ücreti karşılayacak derecede maddiyatım yok” diye konuştu.
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, öğrenci, öğrenci yurdu

Mansur Yavaş: 728 öğrenciyi iki günde yurtlarımıza yerleştirdik

04:12 26.09.2021
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kente gelen üniversite öğrencilerinden 728'inin iki günde yurtlara yerleştirildiğini duyurdu.
Öğrencilerin barınma sorununa karşı harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait Şefkat Evleri ile birlikte kiralanan yurt ve otelleri öğrencilere tahsis etmişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki günde yurtlara yerleşen öğrenci sayısını açıkladı. Yavaş, “Ankara’ya gelen gözümüzden kıymetli 728 öğrenciyi iki günde yurtlarımıza yerleştirdik, binlerce evladımız daha yerleşecek” dedi.

'Ailelerimizin gözü arkada kalmasın'

Öğrencilerin ailelerine seslenen Yavaş, “Kendinizi evinizde hissetmeniz için bütün mesai arkadaşlarımızla sizlere hizmet etmeye hazırız. Ailelerimizin gözü arkada kalmasın, biz burada olacağız” dedi.
Ankara’ya gelen öğrenciler AŞTİ'de belediye ekipleri tarafından kurulan ‘Danışma Masası’nda karşılanmaya devam ediliyor. Burada öğrencilere büyükşehir belediyesinin onlar için sunduğu imkanlar ve Ankara'ya dair bilgilendirmeler yapılıyor.
Başkentte kalacakları geçici barınma evleri ve Ankara hakkında detaylı bilgiler sunulan öğrencilere üniversitelerine nasıl ulaşım sağlayacakları da anlatılıyor.
Kalacakları barınma noktalarına büyükşehir belediyesi tarafından yerleştirilen öğrencilere ayrıca içerisinde şampuan, diş fırçası gibi pek çok malzemenin yer aldığı hijyen ve ikram kiti hediye ediliyor.
Danışma Masası'na gelen bir öğrenci, “Özel yurtlar zaten tutulacak derecede değildi benim imkanım için. Açıkta kalmıştım. Pazartesi derslerim başlıyor. Hiçbir şekilde barınacağım yer yoktu. Şu an sağlıklı bir şekilde başlayacağım” dedi.
Bir öğrencinin velisi ise, “Burası olmasaydı çocuğumu büyük bir ihtimalle gönderemeyecektim. Çünkü yurt ücreti karşılayacak derecede maddiyatım yok” diye konuştu.
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