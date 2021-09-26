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Minik kızın bakışı ailesine servet kazandırdı
Minik kızın bakışı ailesine servet kazandırdı
Annesinin çektiği bir görüntüde, Disneyland'e gideceği haberini sevinç gözyaşlarıyla karşılayan kardeşine 'yan yan' bakmasıyla ünlenen Chloe’nin viral olan... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T02:37+0300
2021-09-26T02:40+0300
yaşam
internet fenomeni
servet
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ABD'de 2013 yılında annesi Katie Clem’in sosyal medyaya yüklediği videodaki ‘yan bakışıyla’ ünlenen Chloe, ailesine servet kazandırdı.Söz konusu görüntüler çekildiğinde 2, şimdi ise 10 yaşında olan Chloe’nin 20 milyondan fazla izlenen görüntüsü NFT (Non-Fungible Token) formatında 74 bin dolara (657 bin TL) alıcı buldu.Görüntünün, Dubai merkezli bir müzik prodüksiyon şirketi olan 3F Music tarafından satın alındığı belirtildi. Chloe’nin ailesi, elde edecekleri geliri kızlarının eğitimine ayıracaklarını belirterek, “Önümüzdeki yıl kesinlikle bir Disneyland tatili yapacağız” dedi.Chloe, 2013’te annesinin Disneyland’e gideceklerini söylemesinden sonra mutluluktan ağlamaya başlayan kız kardeşi Lily’e verdiği tepki ile internet fenomeni haline gelmişti.Annenin çektiği görüntülerde, Chloe’nin ‘yan yan’ baktığı memnuniyetsiz ve endişeli yüz ifadesi dikkat çekmişti. Chloe internet ortamında ünlenmesinin ardından Instagram’da 500 binden fazla takipçi kazanmış, Brezilya’da bir Google reklamında yer almıştı.
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internet fenomeni, servet

Minik kızın bakışı ailesine servet kazandırdı

02:37 26.09.2021 (güncellendi: 02:40 26.09.2021)
© DHAAnnesinin çektiği bir görüntüde, Disneyland'e gideceği haberini sevinç gözyaşlarıyla karşılayan kardeşine 'yan yan' bakmasıyla ünlenen Chloe’nin viral olan görüntüsü ailesine servet kazandırdı. Küçük kızın görüntüsü NFT formatında 74 bin dolara (657 bin TL) satıldı.
Annesinin çektiği bir görüntüde, Disneyland'e gideceği haberini sevinç gözyaşlarıyla karşılayan kardeşine 'yan yan' bakmasıyla ünlenen Chloe’nin viral olan görüntüsü ailesine servet kazandırdı. Küçük kızın görüntüsü NFT formatında 74 bin dolara (657 bin TL) satıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© DHA
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Annesinin çektiği bir görüntüde, Disneyland'e gideceği haberini sevinç gözyaşlarıyla karşılayan kardeşine 'yan yan' bakmasıyla ünlenen Chloe’nin viral olan görüntüsü ailesine servet kazandırdı. Küçük kızın görüntüsü NFT formatında 74 bin dolara (657 bin TL) satıldı.
ABD'de 2013 yılında annesi Katie Clem’in sosyal medyaya yüklediği videodaki ‘yan bakışıyla’ ünlenen Chloe, ailesine servet kazandırdı.
Söz konusu görüntüler çekildiğinde 2, şimdi ise 10 yaşında olan Chloe’nin 20 milyondan fazla izlenen görüntüsü NFT (Non-Fungible Token) formatında 74 bin dolara (657 bin TL) alıcı buldu.
Görüntünün, Dubai merkezli bir müzik prodüksiyon şirketi olan 3F Music tarafından satın alındığı belirtildi. Chloe’nin ailesi, elde edecekleri geliri kızlarının eğitimine ayıracaklarını belirterek, “Önümüzdeki yıl kesinlikle bir Disneyland tatili yapacağız” dedi.
Chloe, 2013’te annesinin Disneyland’e gideceklerini söylemesinden sonra mutluluktan ağlamaya başlayan kız kardeşi Lily’e verdiği tepki ile internet fenomeni haline gelmişti.
Annenin çektiği görüntülerde, Chloe’nin ‘yan yan’ baktığı memnuniyetsiz ve endişeli yüz ifadesi dikkat çekmişti. Chloe internet ortamında ünlenmesinin ardından Instagram’da 500 binden fazla takipçi kazanmış, Brezilya’da bir Google reklamında yer almıştı.
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