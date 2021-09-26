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Mustafa Sarıgül genel başkan seçildi: ‘14 tane belediye başkanımız bize gelmek istiyor’
Mustafa Sarıgül genel başkan seçildi: ‘14 tane belediye başkanımız bize gelmek istiyor’
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 1'inci Olağan Genel Kurultayı'nda 635 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T18:13+0300
2021-09-26T18:13+0300
politika
abd
türkiye
mustafa sarıgül
genel başkan
türkiye değişim partisi (tdp)
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 1'inci Olağan Genel Kurultayı'nda 635 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.Sarıgül yaptığı konuşmada, "Bilmenizi istiyorum; 14 tane belediye başkanımız bize gelmek istiyor. Çeşitli siyasi partiler de var. Onlarla konuşuyoruz ve diyoruz ki 'doğru değil, acele etmeyin.' Hiçbir milletvekili transferi yapmayacağız. Milletvekili transferini etik bulmayız, doğru bulmayız" dedi.TDP 1'inci Olağan Genel Kurultayı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.Burada konuşan TDP Genel Başkanı Sarıgül, barış yerine kavga üreten siyasete son vermek üzere kurulduklarını belirterek, "Şunu bilmenizi istiyorum; iktidarlar mevsim gibidir, zamanı gelince değişir. Yeter ki o iktidarı değiştirirken sağlam, emin, kararlı, ilkeli ve prensipli adım atalım. Yani o iktidarları değiştirirken oluşturulacak olan yapı, vatanından, milletinden, toprağından, bayrağından yana olsun. Oluşturulacak olan o yapı öyle bir yapı olsun ki ulusal birlikten yana olsun, 'önce devletimiz sonra partimiz' diyen bir yapı olsun. TDP 'önce devletimiz sonra partimiz' diyen bir partidir" dedi.‘Bizim sadece Allah'ımızın desteğine ve milletimizin desteğine ihtiyacımız var’Sarıgüş "Ülkemize ayar vermeye çalışanlar; Amerika Birleşik Devletleri başkanı diyor ki, 'Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vereceğiz.' Bunu doğru bulmayız. Biz muhalefet partileri olarak ABD başkanı Biden'ın desteğine ihtiyacımız yok. Bizim sadece Allah'ımızın desteğine ve milletimizin desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu."Milletvekili transferini doğru bulmayız""Atatürk Türkiye'si; tam bağımsız Türkiye demek, İzmir İktisat Kongresi demek, planlı sanayi demek, devlet üretme çiftlikleri demek, tarım işletmeleri demek. TDP iktidarında Türkiye'miz içeride huzurlu, dışarıda da onurlu olacak. Bütün parti teşkilatlarından ricam şudur; TDP Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyet'in değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, hudut ve bayrak birliğinden ayrılmayan bütün yurttaşlarımıza TDP'nin kapısı açıktır” diyen Sarıgül sözlerine şöyle devam etti:Konuşmaların ardından delegeler oy kullandı. Sarıgül'ün tek aday olduğu kurultayda 933 delegeden 738'i oy kullandı. Sarıgül, geçerli olan 635 oyun tamamını alarak tekrar 'genel başkan' oldu.
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abd, türkiye, mustafa sarıgül, genel başkan, türkiye değişim partisi (tdp)

Mustafa Sarıgül genel başkan seçildi: ‘14 tane belediye başkanımız bize gelmek istiyor’

18:13 26.09.2021
© AAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© AA
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 1'inci Olağan Genel Kurultayı'nda 635 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Sarıgül yaptığı konuşmada, "Bilmenizi istiyorum; 14 tane belediye başkanımız bize gelmek istiyor” dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 1'inci Olağan Genel Kurultayı'nda 635 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.
Sarıgül yaptığı konuşmada, "Bilmenizi istiyorum; 14 tane belediye başkanımız bize gelmek istiyor. Çeşitli siyasi partiler de var. Onlarla konuşuyoruz ve diyoruz ki 'doğru değil, acele etmeyin.' Hiçbir milletvekili transferi yapmayacağız. Milletvekili transferini etik bulmayız, doğru bulmayız" dedi.
TDP 1'inci Olağan Genel Kurultayı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Burada konuşan TDP Genel Başkanı Sarıgül, barış yerine kavga üreten siyasete son vermek üzere kurulduklarını belirterek, "Şunu bilmenizi istiyorum; iktidarlar mevsim gibidir, zamanı gelince değişir. Yeter ki o iktidarı değiştirirken sağlam, emin, kararlı, ilkeli ve prensipli adım atalım. Yani o iktidarları değiştirirken oluşturulacak olan yapı, vatanından, milletinden, toprağından, bayrağından yana olsun. Oluşturulacak olan o yapı öyle bir yapı olsun ki ulusal birlikten yana olsun, 'önce devletimiz sonra partimiz' diyen bir yapı olsun. TDP 'önce devletimiz sonra partimiz' diyen bir partidir" dedi.

‘Bizim sadece Allah'ımızın desteğine ve milletimizin desteğine ihtiyacımız var’

Sarıgüş "Ülkemize ayar vermeye çalışanlar; Amerika Birleşik Devletleri başkanı diyor ki, 'Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vereceğiz.' Bunu doğru bulmayız. Biz muhalefet partileri olarak ABD başkanı Biden'ın desteğine ihtiyacımız yok. Bizim sadece Allah'ımızın desteğine ve milletimizin desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.

"Milletvekili transferini doğru bulmayız"

"Atatürk Türkiye'si; tam bağımsız Türkiye demek, İzmir İktisat Kongresi demek, planlı sanayi demek, devlet üretme çiftlikleri demek, tarım işletmeleri demek. TDP iktidarında Türkiye'miz içeride huzurlu, dışarıda da onurlu olacak. Bütün parti teşkilatlarından ricam şudur; TDP Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyet'in değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, hudut ve bayrak birliğinden ayrılmayan bütün yurttaşlarımıza TDP'nin kapısı açıktır” diyen Sarıgül sözlerine şöyle devam etti:
“Ama bulunduğu partide davasını satmak istiyor, davasına ihanet ediyor; biz bu tip hiçbir arkadaşı partimize asla almayız. Çünkü deriz ki o partiye ihanet ettiğine göre bu partiye de ihanet eder. Biz çok hassas olacağız. Bilmenizi istiyorum; 14 tane belediye başkanımız bize gelmek istiyor. Çeşitli siyasi partiler de var. Onlarla konuşuyoruz ve diyoruz ki 'doğru değil, acele etmeyin.' Hiçbir milletvekili transferi yapmayacağız. Milletvekili transferini etik bulmayız, doğru bulmayız. Çünkü o milletvekilleri gelirse benim buradaki arkadaşlarımın haklarını yer.”
Konuşmaların ardından delegeler oy kullandı. Sarıgül'ün tek aday olduğu kurultayda 933 delegeden 738'i oy kullandı. Sarıgül, geçerli olan 635 oyun tamamını alarak tekrar 'genel başkan' oldu.
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