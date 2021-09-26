https://tr.sputniknews.com/20210926/oturdugu-binayi-atese-verdi-1049253219.html

Oturduğu binayı ateşe verdi

Oturduğu binayı ateşe verdi

Aydın Efeler ilçesinde gece yarısı bir şahıs, ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. Kısa sürede tüm binayı saran alevlere uykuda yakalanan ev bina sakinleri... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T09:36+0300

2021-09-26T09:36+0300

2021-09-26T09:36+0300

türkiye

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apartman

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itfaiyeci

efeler

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Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 2387 sokak üzerindeki bir binada meydana gelen olayda, gece yarısı bir olaya kızan 45 yaşındaki A.A. isimli şahıs, eşi ve çocukları ile birlikte 5 kişinin yaşadığı evi ateşe verdi. Kısa sürede alevlerin tüm evi sardığı evde uyumakta olan aile fertleri canlarını zor kurtardı.Bu arda sokak üzerindeki Aydemir Apartmanı'nın en üst katındaki dubleks daireden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da gece yarısı uykuda olan binadaki diğer evlerde oturan vatandaşları uyandırıp apartmanı tahliye etti.Yangında, itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla binadaki yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan da diğer dairelere sirayet eden alevlere dışarıdan su püskürtme yöntemi ile müdahale edildi.Tüm mahallenin sokağa döküldüğü yangında polis acil sağlık ekipleri tedbir alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede başarılı bir şekilde yangını kontrol altına alarak çevredeki evlere sıçramadan söndürmeyi başardı.Evi ateşe veren A.A. isimli babadan komşuları ve yangından mağdur olan yakınları şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şahsın olaydan önce uyuşturucu madde alıp almadığının belirlenmesi için hastaneye götürülerek kan değerlerinin kontrol edileceği öğrenildi.Olayda babaları tarafından ateşe verilen evden canlarını zor kurtaran evin hanımı ile oğlu evlerinin yanışını gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak izlediler. Tamamen tahliye edilen binanın sakinleri olaydan sonra karakola giderek evi yakan şahıstan şikayetçi oldular.

https://tr.sputniknews.com/20210922/geri-donusum-tesisinde-yangin-cikti-surekli-olarak-ayni-tesiste-cikiyor-can-guvenligimiz-yok-1049160207.html

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