https://tr.sputniknews.com/20210926/pakistan-afganistandan-ithal-meyvelerden-satis-vergisi-almayacak-1049256986.html

Pakistan, Afganistan’dan ithal meyvelerden satış vergisi almayacak

Pakistan, Afganistan’dan ithal meyvelerden satış vergisi almayacak

Pakistan, Afganistan’dan ithal edilen elma dışındaki diğer taze meyvelerden satış vergisi alınmayacağını duyurdu. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T13:03+0300

2021-09-26T13:03+0300

2021-09-26T13:03+0300

dünya

afganistan

taliban

pakistan

ithalat

meyve

sebze

vergi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048931035_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be454526eaf5b6caef62278315537c58.jpg

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan’ın Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Muhammed Sadık, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Federal Gelir Dairesi’nin bildirisini paylaşarak, Afganistan’dan ithal edilen meyvelerden satış vergisi alınmayacağını belirtti.Sadık, alınan bu kararın Afganistanlı tüccar ve çiftçilere önemli bir fayda sağlayacağını hatırlattı.Federal Gelir Dairesi Başkanı Aşfak Ahmed bu kararın Başbakan İmran Han’ın emri doğrultusunda alındığını belirtti.Yetkililer, Afganistan’dan ithal edilen elmaya vergi uygulanmasına devam edilmesinde İran'ın etkisi olduğuna vurgu yaptı.Pakistan’ın Taftan Sınır Kapısı aracılığıyla İran’dan ithal edilen elmalara vergi uyguladığının altını çizen yetkililer, Afganistan’dan ithal edilecek elmalara vergi uygulanmaması halinde İranlı tacirlerin de Afganistan rotasını kullanarak ülkeye giriş yapmaya çalışacağını, bunun istenmeyen bir durum olduğunu söyledi.Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de gelişmeyi doğrularken, bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20210924/talibanin-kidemli-infazcisi-uzuv-kesme-cezalari-guvenligi-saglamak-amaciyla-devam-edecek-1049215759.html

afganistan

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, taliban, pakistan, ithalat, meyve, sebze, vergi