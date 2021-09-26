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Peruklu fotoğrafını paylaşan Burcu Çetinkaya: Yıllar önce başroldüm şimdi dublör
Peruklu fotoğrafını paylaşan Burcu Çetinkaya: Yıllar önce başroldüm şimdi dublör
Yıllar önce tesettüre giren sonrasında başörtüsünü çıkarma kararı alan rallici Burcu Çetinkaya Instagram hesabından dublörlük yaparkenki hallerini paylaştı... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T00:28+0300
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yaşam
dublör
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanmayı seven isimlerden Çetinkaya, dublörlük yaptığı reklam filmi setinden fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
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dublör, burcu çetinkaya

Peruklu fotoğrafını paylaşan Burcu Çetinkaya: Yıllar önce başroldüm şimdi dublör

00:28 26.09.2021
© DHABurcu Çetinkaya
Burcu Çetinkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© DHA
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Yıllar önce tesettüre giren sonrasında başörtüsünü çıkarma kararı alan rallici Burcu Çetinkaya Instagram hesabından dublörlük yaparkenki hallerini paylaştı. Bir reklam filmi çekimi için dublör olan Çetinkaya peruklu hallerini paylaşarak, "Yıllar önce başroldüm şimdi dublör" notunu da düştü.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanmayı seven isimlerden Çetinkaya, dublörlük yaptığı reklam filmi setinden fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Bir reklam çekimi dublörlüğü. Yakın zamandan… Sağa kaydırarak bakabilirsiniz ilk defa birine benzemeye çalışmayı deneyimledim. Çok keyifliydi aslında ama yorulduk epey sabah 3'te yollara düşüp günün son ışığına kadar canla başla çalışan bir ekip. Yıllar önce reklam filminde çalışmıştık gerçi o zaman başroldü şimdi dublörlük. İki farklı deneyim ama her ikisi de otomobil kullanmak üzerine olduğundan çok keyifliydi. Birbirine hiç benzemeyen iki insanı oldukça benzetebilmek de bir ekip işiymiş ellerinize sağlık."
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