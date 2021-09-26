Peruklu fotoğrafını paylaşan Burcu Çetinkaya: Yıllar önce başroldüm şimdi dublör

"Bir reklam çekimi dublörlüğü. Yakın zamandan… Sağa kaydırarak bakabilirsiniz ilk defa birine benzemeye çalışmayı deneyimledim. Çok keyifliydi aslında ama yorulduk epey sabah 3'te yollara düşüp günün son ışığına kadar canla başla çalışan bir ekip. Yıllar önce reklam filminde çalışmıştık gerçi o zaman başroldü şimdi dublörlük. İki farklı deneyim ama her ikisi de otomobil kullanmak üzerine olduğundan çok keyifliydi. Birbirine hiç benzemeyen iki insanı oldukça benzetebilmek de bir ekip işiymiş ellerinize sağlık."