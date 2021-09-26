https://tr.sputniknews.com/20210926/peskov-putin-ve-erdogan-idlible-ilgili-siyasi-irade-ortaya-koydu-1049258411.html

Peskov: Putin ile Erdoğan, İdlib'le ilgili siyasi irade ortaya koydu

Peskov: Putin ile Erdoğan, İdlib'le ilgili siyasi irade ortaya koydu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi irade ortaya koyarak İdlib konusunda... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T14:30+0300

2021-09-26T14:30+0300

2021-09-26T15:01+0300

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29 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek Vladimir Putin-Recep Tayyip Erdoğan zirvesi öncesinde Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin Suriye'deki İdlib bölgesi konusundaki yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.'Putin ile Erdoğan'ın siyasi irade ortaya koyarak İdlib konusunda mutabakat sağlamak için müzakere potansiyeli bulduklarını' söyleyen Peskov, "Mutabakatlar sağlandı. Maalesef o bölgelerde teröristlerin etkinliği devam ediyor. Bu, kabul edilemez ve tehlikeli. Suriye'de çözüm sürecini engelliyor. Tüm bunlar gündemde olacak" dedi.'Erdoğan'ın Kırım açıklaması Soçi ziyaretinin başarılı geçme perspektifine zarar vermez'Erdoğan'ın Kırım'la ilgili açıklamalarının Soçi ziyaretinin başarılı geçme perspektifine zarar vermeyeceği mesajını veren Peskov, şunları söyledi:"Her şeye rağmen Türkiye, çok gelişmiş ilişkilerimizin olduğu ve bu gelişmiş ilişkilerin yanında görüş ayrılıklarımızın da olduğu bir partnerimiz. Türkiye'nin, sayın Erdoğan'ın Kırım konusundaki tutumunu iyi biliyoruz ve onlar bunu saklamadı. Bu açıklamalar, biraz nahoş bir iz bıraktı, ancak bu, Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin başarılı, zengin içerikli ve yapıcı geçme perspektifine hiçbir şekilde zarar vermez."Kremlin Sözcüsü, Putin ile Erdoğan arasında gerçekten de son derece güvene dayalı iş ilişkileri bulunduğunu ve bu ilişkilerin ciddi müzakereler için zemin hazırladığını vurguladı.

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rusya, suriye, türkiye, kremlin, idlib