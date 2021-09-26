Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210926/peskov-putin-ve-erdogan-idlible-ilgili-siyasi-irade-ortaya-koydu-1049258411.html
Peskov: Putin ile Erdoğan, İdlib'le ilgili siyasi irade ortaya koydu
Peskov: Putin ile Erdoğan, İdlib'le ilgili siyasi irade ortaya koydu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi irade ortaya koyarak İdlib konusunda... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T14:30+0300
2021-09-26T15:01+0300
dünya
rusya
suriye
türkiye
kremlin
idlib
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104154/15/1041541514_0:0:2583:1452_1920x0_80_0_0_24b0a0b87c323519c482e82ffe984a24.jpg
29 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek Vladimir Putin-Recep Tayyip Erdoğan zirvesi öncesinde Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin Suriye'deki İdlib bölgesi konusundaki yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.'Putin ile Erdoğan'ın siyasi irade ortaya koyarak İdlib konusunda mutabakat sağlamak için müzakere potansiyeli bulduklarını' söyleyen Peskov, "Mutabakatlar sağlandı. Maalesef o bölgelerde teröristlerin etkinliği devam ediyor. Bu, kabul edilemez ve tehlikeli. Suriye'de çözüm sürecini engelliyor. Tüm bunlar gündemde olacak" dedi.'Erdoğan'ın Kırım açıklaması Soçi ziyaretinin başarılı geçme perspektifine zarar vermez'Erdoğan'ın Kırım'la ilgili açıklamalarının Soçi ziyaretinin başarılı geçme perspektifine zarar vermeyeceği mesajını veren Peskov, şunları söyledi:"Her şeye rağmen Türkiye, çok gelişmiş ilişkilerimizin olduğu ve bu gelişmiş ilişkilerin yanında görüş ayrılıklarımızın da olduğu bir partnerimiz. Türkiye'nin, sayın Erdoğan'ın Kırım konusundaki tutumunu iyi biliyoruz ve onlar bunu saklamadı. Bu açıklamalar, biraz nahoş bir iz bıraktı, ancak bu, Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin başarılı, zengin içerikli ve yapıcı geçme perspektifine hiçbir şekilde zarar vermez."Kremlin Sözcüsü, Putin ile Erdoğan arasında gerçekten de son derece güvene dayalı iş ilişkileri bulunduğunu ve bu ilişkilerin ciddi müzakereler için zemin hazırladığını vurguladı.
rusya
suriye
idlib
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104154/15/1041541514_0:0:2583:1938_1920x0_80_0_0_084e290cb6c2d8da7ce125e982202584.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, suriye, türkiye, kremlin, idlib

Peskov: Putin ile Erdoğan, İdlib'le ilgili siyasi irade ortaya koydu

14:30 26.09.2021 (güncellendi: 15:01 26.09.2021)
© SputnikRecep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin: Moskova'daki zirvenin bitiminde
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin: Moskova'daki zirvenin bitiminde - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© Sputnik
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi irade ortaya koyarak İdlib konusunda mutabakat sağlamak için müzakere potansiyeli bulduklarını ifade etti.
29 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek Vladimir Putin-Recep Tayyip Erdoğan zirvesi öncesinde Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin Suriye'deki İdlib bölgesi konusundaki yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Putin ile Erdoğan'ın siyasi irade ortaya koyarak İdlib konusunda mutabakat sağlamak için müzakere potansiyeli bulduklarını' söyleyen Peskov, "Mutabakatlar sağlandı. Maalesef o bölgelerde teröristlerin etkinliği devam ediyor. Bu, kabul edilemez ve tehlikeli. Suriye'de çözüm sürecini engelliyor. Tüm bunlar gündemde olacak" dedi.

'Erdoğan'ın Kırım açıklaması Soçi ziyaretinin başarılı geçme perspektifine zarar vermez'

Erdoğan'ın Kırım'la ilgili açıklamalarının Soçi ziyaretinin başarılı geçme perspektifine zarar vermeyeceği mesajını veren Peskov, şunları söyledi:
"Her şeye rağmen Türkiye, çok gelişmiş ilişkilerimizin olduğu ve bu gelişmiş ilişkilerin yanında görüş ayrılıklarımızın da olduğu bir partnerimiz. Türkiye'nin, sayın Erdoğan'ın Kırım konusundaki tutumunu iyi biliyoruz ve onlar bunu saklamadı. Bu açıklamalar, biraz nahoş bir iz bıraktı, ancak bu, Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin başarılı, zengin içerikli ve yapıcı geçme perspektifine hiçbir şekilde zarar vermez."
Kremlin Sözcüsü, Putin ile Erdoğan arasında gerçekten de son derece güvene dayalı iş ilişkileri bulunduğunu ve bu ilişkilerin ciddi müzakereler için zemin hazırladığını vurguladı.
1310000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:09Telefonunu aldığı arkadaşının adına saniyeler içinde kredi çekti
14:40Rus savcılığı, Yeniköy'de Türk ve Rus bandıralı 2 geminin karıştığı kaza hakkında inceleme başlattı
14:36Kars’ta köpek dövüştürüp bahis oynayan 41 kişi yakalandı
14:30Peskov: Putin ile Erdoğan, İdlib'le ilgili siyasi irade ortaya koydu
14:15Kabine yarın toplanıyor: Yeni koronavirüs önlemleri gündeme gelebilir
14:06Pakistan'dan Afganistan'ın özel havayolu şirketine uçuş izni
13:52İsviçre referandumunda eşcinsellerin evlenip evlat edinmelerinin yasallaşmasına net destek
13:4117 yaşındaki genci silahla vurup levyeyle öldürdüler
13:30Narışkin: Batı, elektromanyetik dalgalarla insan beynini kontrol etmeye çalıştı
13:26İnşaatlarda çalışarak biriktirdiği 111 bin lirasını araba almaya giderken kaybetti
13:16Müzisyenden kamyonculara yol ortasında baterili protesto
13:03Pakistan, Afganistan’dan ithal meyvelerden satış vergisi almayacak
12:59Ticaret Bakanı Muş, Erbil'de iş insanlarıyla bir araya geldi
12:53Milli Savunma Bakanı Akar'dan Preveze Deniz Zaferi yıl dönümü mesajı
12:45Prof. Dr. Akova: Turkovac aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır
12:33Koronavirüse yakalanan hamile kadın: Keşke bütün doz aşılarımı yaptırsaydım
12:16Rusya: Türkiye'nin denetlediği bölgedeki militanlar, Suriye ordusu mevzilerini hedef aldı
12:15Almanya, Merkel sonrası için sandık başında
12:01Prof. Dr. Aziz Sancar: Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir durum
11:54Irak yüksek yargısından, İsrail ile normalleşme isteyenler hakkında tutuklama kararı