https://tr.sputniknews.com/20210926/prof-dr-aziz-sancar-asi-karsiti-olmak-mantik-disi-bir-durum-1049255576.html

Prof. Dr. Aziz Sancar: Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir durum

Prof. Dr. Aziz Sancar: Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir durum

TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları yürüten hocalarla bir araya gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, "Aşı karşıtı... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T12:01+0300

2021-09-26T12:01+0300

2021-09-26T12:01+0300

koronavirüs

aziz sancar

açıklama

aşı

teknofest

teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali

tübitak

kovid-19

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TEKNOFEST için TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile buluştu. Toplantıda platform bünyesinde faaliyet gösteren hocalardan İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Gül, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Akbulut ve Dr. Mehmet Altay Ünal, Bilkent Üniversite'nden Prof. Dr. İhsan Gürsel, ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel de hazır bulundu.'Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma' başlıklı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Sancar, “Aşı çalışmalarının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz” sorusu üzerine, “Çok başarılı buldum. Bazılarından haberim vardı ama bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarmışlar ve iyi öğrenciler yetiştirmiş gerçekten çok beğendim” dedi.Sancar, aşı karşıtlığı konusunda bir mesajının olup olmadığı sorusuna ilişkin, “Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum. Yani mantıklı değil. Aşı karşıtı olmak mantıklı bir tutum değil” ifadelerine yer verdi.Sancar, görev yaptığı üniversitenin aşı olmayanları kabul etmediğini kaydederek, “Türkiye kanunları zorluyor mu bilmiyorum. Ama kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek. Yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210923/aziz-sancar-benim-yaptigimi-yapmayin-1049193979.html

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