https://tr.sputniknews.com/20210926/rusya-turkiyenin-denetledigi-bolgedeki-militanlar-suriye-ordusu-mevzilerini-hedef-aldi-1049255889.html
Rusya: Türkiye'nin denetlediği bölgedeki militanlar, Suriye ordusu mevzilerini hedef aldı
Rusya: Türkiye'nin denetlediği bölgedeki militanlar, Suriye ordusu mevzilerini hedef aldı
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanların Halep... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T12:16+0300
2021-09-26T12:16+0300
2021-09-26T12:16+0300
savunma
rusya
suriye
türkiye
el nusra
özgür suriye ordusu (öso)
el bab
islami terör
heyet tahrir şam (htş)
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Basın toplantısı düzenleyen Kulit, Kafer-Haşer yerleşimindeki militanların, Ayn Dakna'daki Suriye ordusu mevzilerini, El Bab'daki militanların ise Tel Anib'de bulunan mevzileri hedef aldığını belirtti.Kulit, açılan ateşler sonucunda Suriyeli askerler arasında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.Bu arada Kulit, dün İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra militanları tarafından 22 kez ateş açıldığının tespit edildiğini söyledi."İdlib kentinde 10, Lazkiye'de 4, Hama'da 4 ve Halep'te 4 kez ateş açıldı" diye devam eden Kulit, yasadışı silahlı gruplara silahlı provokasyonlardan vazgeçme ve kontrol ettikleri bölgelerdeki duruma barışçıl çözüm bulma çağrısı yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20210925/heyet-tahrir-es-sam-ile-mucadele-putin-ve-erdoganin-suriye-gorusmesinin-baslica-konusu-olabilir-1049237992.html
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rusya, suriye, türkiye, el nusra, özgür suriye ordusu (öso), el bab, islami terör, heyet tahrir şam (htş)
Rusya: Türkiye'nin denetlediği bölgedeki militanlar, Suriye ordusu mevzilerini hedef aldı
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanların Halep kentindeki Suriye hükümet güçleri mevzilerine iki kez ateş açtığını ifade etti.
Basın toplantısı düzenleyen Kulit, Kafer-Haşer yerleşimindeki militanların, Ayn Dakna'daki Suriye ordusu mevzilerini, El Bab'daki militanların ise Tel Anib'de bulunan mevzileri hedef aldığını belirtti.
Kulit, açılan ateşler sonucunda Suriyeli askerler arasında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.
Bu arada Kulit, dün İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra militanları tarafından 22 kez ateş açıldığının tespit edildiğini söyledi.
"İdlib kentinde 10, Lazkiye'de 4, Hama'da 4 ve Halep'te 4 kez ateş açıldı" diye devam eden Kulit, yasadışı silahlı gruplara silahlı provokasyonlardan vazgeçme ve kontrol ettikleri bölgelerdeki duruma barışçıl çözüm bulma çağrısı yaptı.