Rusya: Türkiye'nin denetlediği bölgedeki militanlar, Suriye ordusu mevzilerini hedef aldı

Basın toplantısı düzenleyen Kulit, Kafer-Haşer yerleşimindeki militanların, Ayn Dakna'daki Suriye ordusu mevzilerini, El Bab'daki militanların ise Tel Anib'de bulunan mevzileri hedef aldığını belirtti.



Kulit, açılan ateşler sonucunda Suriyeli askerler arasında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.



Bu arada Kulit, dün İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra militanları tarafından 22 kez ateş açıldığının tespit edildiğini söyledi.



"İdlib kentinde 10, Lazkiye'de 4, Hama'da 4 ve Halep'te 4 kez ateş açıldı" diye devam eden Kulit, yasadışı silahlı gruplara silahlı provokasyonlardan vazgeçme ve kontrol ettikleri bölgelerdeki duruma barışçıl çözüm bulma çağrısı yaptı.