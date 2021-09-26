Rusya'da 22 bin 498 yeni vaka tespit edildi, 805 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya'da 22 bin 498 kişinin testinde daha pozitif bulguya rastlandı.



Moskova (3 bin 275), St. Petersburg (2 bin 055), Moskova Bölgesi (1.215), Samara Bölgesi (574) ve Voronej Bölgesi (546) en fazla vaka görülen yerler olarak açıklandı.



Koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kaybedenlerin sayısı 805 oldu. Böylece pandeminin başından bu yana Rusya'daki toplam ölü sayısı 203 bin 900'a ulaştı.



Ölü sayısının en yüksek olduğu yerlerin Moskova (59), St. Petersburg (56), Sverdlovsk Bölgesi (38), Krasnodar Krayı (35) ve Nijegorod Bölgesi (29) olduğu bildirildi.



13 bin 671 kişi hastalığı yenerken iyileşenlerin toplam sayısı 6 milyon 604 bin 604 oldu.