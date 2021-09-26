Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210926/taygada-tatil-yapan-putin-ve-soygu-cadirda-geceledi-1049253767.html
Taygada tatil yapan Putin ve Şoygu, çadırda geceledi
Taygada tatil yapan Putin ve Şoygu, çadırda geceledi
Eylül başlarında Sibirya'da taygada tatil yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatil sırasında kızıl geyiklerden etkilendiğini anlattı. Rus liderin... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T10:18+0300
2021-09-26T10:19+0300
dünya
rusya
vladimir putin
tatil
açıklama
şoygu
sibirya
tayga
sosyal izolasyon
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1048691706_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_fd2bcb15b8c355394bf508a9eff7cb19.png
Putin, bu ayın ilk yarısında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla taygada birkaç gün süren bir tatil yaptı.Yayınlanan görüntülere göre nehirde balık tutarak ve Şoygu'yla dağlarda yürüyüş yaparak vakit geçiren Putin, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bir çadırda geceledi.Putin'in çadırı içindeki şömine görseli ikiliyi güldürdü. Şoygu'nun şömineyi işaret etmesinin ardından Savunma Bakanı'nı ısınmaya çağıran Rus lider, "Gerçekten yanıyor" diye espri yaptı. Şoygu, gülerek "Güzel düşünmüşler" yanıtını verdi.Taygadan yansıyan görüntülerde Putin'in bir arazi aracı kullandığı, Şoygu'nun da yolcu koltuğunda oturduğu görülüyor.O sırada gördüğü kızıl geyiklerden söz eden Putin, "Kızıl geyikler devasaydı. Böylesini hiç görmemiştim. Az kalsın bize çarpıyorlardı. O kadar hızlılardı ki. Olimpiyat Oyunları'na katılsalardı, kimse onlarla eşit olamazdı" dedi.7 Eylül'de Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Şoygu'yla taygada tatil yaptığını açıklamıştı. Doğa tutkusuyla bilinen Putin, nadir olarak yaptığı tatili için sıklıkla Sibirya'yı tercih ediyor. Rus lidere genelde Şoygu eşlik ediyor. Putin ve Şoygu, son olarak Mart sonunda Tuva Cumhuriyeti'nde taygada birlikte tatil yapmıştı.
rusya
tayga
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1048691706_104:0:724:465_1920x0_80_0_0_37835c9c369276fe9713cf0979fc0b32.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, tatil, açıklama, şoygu, sibirya, tayga, sosyal izolasyon, koronavirüs, kovid-19

Taygada tatil yapan Putin ve Şoygu, çadırda geceledi

10:18 26.09.2021 (güncellendi: 10:19 26.09.2021)
© RIA Novosti/Aleksey DrujininRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© RIA Novosti/Aleksey Drujinin
Abone ol
Eylül başlarında Sibirya'da taygada tatil yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatil sırasında kızıl geyiklerden etkilendiğini anlattı. Rus liderin çadırda gecelediği görüldü.
Putin, bu ayın ilk yarısında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla taygada birkaç gün süren bir tatil yaptı.

Yayınlanan görüntülere göre nehirde balık tutarak ve Şoygu'yla dağlarda yürüyüş yaparak vakit geçiren Putin, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bir çadırda geceledi.

Putin'in çadırı içindeki şömine görseli ikiliyi güldürdü. Şoygu'nun şömineyi işaret etmesinin ardından Savunma Bakanı'nı ısınmaya çağıran Rus lider, "Gerçekten yanıyor" diye espri yaptı. Şoygu, gülerek "Güzel düşünmüşler" yanıtını verdi.

Taygadan yansıyan görüntülerde Putin'in bir arazi aracı kullandığı, Şoygu'nun da yolcu koltuğunda oturduğu görülüyor.

O sırada gördüğü kızıl geyiklerden söz eden Putin, "Kızıl geyikler devasaydı. Böylesini hiç görmemiştim. Az kalsın bize çarpıyorlardı. O kadar hızlılardı ki. Olimpiyat Oyunları'na katılsalardı, kimse onlarla eşit olamazdı" dedi.

7 Eylül'de Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Şoygu'yla taygada tatil yaptığını açıklamıştı.

Doğa tutkusuyla bilinen Putin, nadir olarak yaptığı tatili için sıklıkla Sibirya'yı tercih ediyor. Rus lidere genelde Şoygu eşlik ediyor. Putin ve Şoygu, son olarak Mart sonunda Tuva Cumhuriyeti'nde taygada birlikte tatil yapmıştı.
601000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce