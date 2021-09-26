Taygada tatil yapan Putin ve Şoygu, çadırda geceledi

Putin, bu ayın ilk yarısında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla taygada birkaç gün süren bir tatil yaptı.



Yayınlanan görüntülere göre nehirde balık tutarak ve Şoygu'yla dağlarda yürüyüş yaparak vakit geçiren Putin, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bir çadırda geceledi.



Putin'in çadırı içindeki şömine görseli ikiliyi güldürdü. Şoygu'nun şömineyi işaret etmesinin ardından Savunma Bakanı'nı ısınmaya çağıran Rus lider, "Gerçekten yanıyor" diye espri yaptı. Şoygu, gülerek "Güzel düşünmüşler" yanıtını verdi.



Taygadan yansıyan görüntülerde Putin'in bir arazi aracı kullandığı, Şoygu'nun da yolcu koltuğunda oturduğu görülüyor.



O sırada gördüğü kızıl geyiklerden söz eden Putin, "Kızıl geyikler devasaydı. Böylesini hiç görmemiştim. Az kalsın bize çarpıyorlardı. O kadar hızlılardı ki. Olimpiyat Oyunları'na katılsalardı, kimse onlarla eşit olamazdı" dedi.



7 Eylül'de Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Şoygu'yla taygada tatil yaptığını açıklamıştı.



Doğa tutkusuyla bilinen Putin, nadir olarak yaptığı tatili için sıklıkla Sibirya'yı tercih ediyor. Rus lidere genelde Şoygu eşlik ediyor. Putin ve Şoygu, son olarak Mart sonunda Tuva Cumhuriyeti'nde taygada birlikte tatil yapmıştı.