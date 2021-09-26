https://tr.sputniknews.com/20210926/ticaret-bakani-mus-erbilde-is-insanlariyla-bir-araya-geldi-1049256855.html

Ticaret Bakanı Muş, Erbil'de iş insanlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Muş, Erbil'de iş insanlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından geldiği Erbil'de, Türk ve Iraklı iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T12:59+0300

2021-09-26T12:59+0300

2021-09-26T12:59+0300

dünya

irak

türkiye

mesud barzani

erbil

neçirvan barzani

mehmet muş

toplantı

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki bir otelde düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile çok sayıda Türk ve Iraklı iş insanı katılım gösterdi.Toplantıda söz alan iş insanları, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da güçlendirilmesi ve Türk firmalarının Irak'ta yaşadığı sorunların çözümü konusunda değerlendirmelerde bulundu.Bakan Muş, Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti.Ticaret Bakanı Muş, Erbil temasları kapsamında Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüşecek.İki günlük ziyaret için Irak'a gelen Muş, dün başkent Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Nasır el-Şibli ile bir araya gelmişti.Muş, 18 Ağustos'ta da Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirmiş, temasları kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, mevkidaşı Ala el-Cuburi ve Ulaştırma Bakanı Nasır eş-Şibli ile görüşmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20210920/bakan-ersoy-ve-bakan-mus-central-parkta-sabah-yuruyusu-yapti-1049075961.html

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irak, türkiye, mesud barzani, erbil, neçirvan barzani, mehmet muş, toplantı