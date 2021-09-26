Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210926/tmmobden-tas-ocagi-uyarisi-telafisi-mumkun-olmayan-tahribata-yol-acacak-1049252122.html
TMMOB'den taş ocağı uyarısı: Telafisi mümkün olmayan tahribata yol açacak
TMMOB'den taş ocağı uyarısı: Telafisi mümkün olmayan tahribata yol açacak
Bolu'nun Seben ilçesi Ayman yaylası mevkiinde yapılması planlanan taş ocağıyla ilgili açıklamada bulunan TMMOB, "Bu alanda yapılacak taş ocağı telafisi mümkün... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T04:49+0300
2021-09-26T04:49+0300
türkiye
tmmob
bolu
taş ocağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104240/83/1042408374_0:342:2425:1706_1920x0_80_0_0_b191015be3f068f9b5c71c555dfbbf93.jpg
Bolu Kıbrıscık Yolu üzerinde, Seben ilçesi Ayman Yaylası mevkiinde yapılması planlanan taş ocağına karşı yayla köylüleri eylem başlatmış ve çevre katliamını yargıya taşımıştı.Sözcü'nün haberine göre Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) da konuyla ilgili açıklamada bulundu.Son yıllarda yaşanan felaketlerin temel nedenlerinin iklim değişikliğinden ziyade, insan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış su politikaları, merkezi ve yerel yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesi olduğunu savunan TMMOB, “Kaz Dağları'nda, Gölcük'te, Abant'ta, Salda Gölü'nde, İkizdere'de olduğu gibi Ayman yaylasında da halka danışılmadan, bilimsel ve teknik gerçekler göz ardı edilerek tahribatın temeli atılmak istenmiştir. Ne var ki Ayman Yaylası köylüleri yaşamına, doğasına sahip çıkarak demokratik tepkilerini dile getirmiş, konuyu mahkemeye taşıyarak gerekli girişimlerde bulunmuşlardır” açıklamasında bulundu.TMMOB’un açıklaması şöyle devam etti:
türkiye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104240/83/1042408374_0:115:2425:1934_1920x0_80_0_0_98a6104f06bdba5dcb8cb39ce374dd69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tmmob, bolu, taş ocağı

TMMOB'den taş ocağı uyarısı: Telafisi mümkün olmayan tahribata yol açacak

04:49 26.09.2021
© İHASosyal medyada video paylaşmak isterken su birikintisinde boğuldu
Sosyal medyada video paylaşmak isterken su birikintisinde boğuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© İHA
Abone ol
Bolu'nun Seben ilçesi Ayman yaylası mevkiinde yapılması planlanan taş ocağıyla ilgili açıklamada bulunan TMMOB, "Bu alanda yapılacak taş ocağı telafisi mümkün olmayan tahribata yol açacaktır" diyerek yetkilileri halkın sesine kulak vermeye çağırdı
Bolu Kıbrıscık Yolu üzerinde, Seben ilçesi Ayman Yaylası mevkiinde yapılması planlanan taş ocağına karşı yayla köylüleri eylem başlatmış ve çevre katliamını yargıya taşımıştı.
Sözcü'nün haberine göre Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) da konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Son yıllarda yaşanan felaketlerin temel nedenlerinin iklim değişikliğinden ziyade, insan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış su politikaları, merkezi ve yerel yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesi olduğunu savunan TMMOB, “Kaz Dağları'nda, Gölcük'te, Abant'ta, Salda Gölü'nde, İkizdere'de olduğu gibi Ayman yaylasında da halka danışılmadan, bilimsel ve teknik gerçekler göz ardı edilerek tahribatın temeli atılmak istenmiştir. Ne var ki Ayman Yaylası köylüleri yaşamına, doğasına sahip çıkarak demokratik tepkilerini dile getirmiş, konuyu mahkemeye taşıyarak gerekli girişimlerde bulunmuşlardır” açıklamasında bulundu.
TMMOB’un açıklaması şöyle devam etti:
Proje muhatabı kurum tarafından geçtiğimiz günlerde ifade edildiği gibi, Ayman yaylası köylülerinin mücadelesi, Bolu Seben Taşlıyayla Göleti ve Sulaması Projesine karşı değil, bu projede kullanılacak ve merasının bitişiğinde planlanan taş ocağına karşıdır.
Ayman yaylası köylülerinin mücadelesi, halihazırda farklı bir kamu kurumuna ait, herhangi bir ilave çalışma ve yatırım gerektirmeksizin mevcut alana 900 metre uzaklıktaki taş ocağının bu projede kullanılması içindir.
Ayman yaylası köylülerinin mücadelesi yüzlerce yıllık geleneklerine, merasına ve geleceğine sahip çıkma mücadelesidir.
Uyardık, uyarmaya devam ediyoruz. Bu alanda yapılacak taş ocağı telafisi mümkün olmayan tahribata yol açacaktır. Taş ocağı çalışmalarında açığa çıkacak, toz, gürültü ve titreşim ciddi çevresel kirlenmelere, hayvancılık veriminin azalmasına ve köylülerin yaşam konforunun bozulmasına neden olacaktır.
Yine açılması planlanan taş ocağının 60 metre yakınında yer alan yüksek gerilim elektrik iletim hattının taş ocağı faaliyetlerinde zarar görmesi durumunda geniş ölçekli orman yangınlarıyla karşılaşılabilecektir.
Taş ocağı için yüzlerce ağacın katledilecek olması bile ormanlık alanda yaşanacak tahribatın boyutunu göstermektedir. Unutulmamalıdır ki kamu kurumu faaliyetleri, halkın ihtiyaç ve çıkarları gözetilerek yürütülmelidir.
Halkın yaşam hakkını ve sağlığını görmezden gelen, doğal yaşamı tehdit eden, çevreye telafisi imkansız zararlar veren bir anlayış kabul edilemez.
Bu ülkenin mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları olarak yaşamı, doğası, merası ve geleceği için mücadele eden Ayman yaylası köylülerinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, yetkilileri yöre halkının ve doğanın sesine kulak vermeye, bu yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:42Japonya'da ana muhalefetten Okinawa'daki 'ABD üssü inşaatını durduracağız'
05:13Kılıçdaroğlu: Gençlere ‘çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun Erdoğan
04:49TMMOB'den taş ocağı uyarısı: Telafisi mümkün olmayan tahribata yol açacak
04:12Mansur Yavaş: 728 öğrenciyi iki günde yurtlarımıza yerleştirdik
04:01Guatemala'da bir teknede 515 kilogram kokain ele geçirildi
03:37Tel Aviv'e 1 yıl süre veren Abbas'a İsrail Savunma Bakanından yanıt: İnmesi zor bir ağaca tırmandı
03:17Kağıthane'de kadın cinayeti: Bekçi, ilişkisi olduğu iddia edilen kadını silahla öldürdü
02:37Minik kızın bakışı ailesine servet kazandırdı
02:16İsrail gazetesi: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü
02:05Ersin Tatar: Ada'daki tek gerçek, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin kabul edilmesidir
01:49Kanepeden düşen çocuğunu ani refleksle yakaladı
01:02Aracına binerken geçirdiği kazada eli sıkışan beyin cerrahı, kopan parmaklarını alıp hastaneye koştu
00:52Birleşik Arap Emirlikleri'nde kabine revizyonu
00:37Türk sporcu Derin Toparlak, paletli yüzme 5 bin metrede dünya şampiyonu oldu
00:28Peruklu fotoğrafını paylaşan Burcu Çetinkaya: Yıllar önce başroldüm şimdi dublör
00:17BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
00:16Utah Jazz'lı ünlü basketbolcuyu tanıyamayan muhabir, 'Hiç Jazz maçına gittin mi?' diye sordu
00:01Lavrov, BM Genel Kurulu'nda konuştu
DünAvusturya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı: 'Türkiye'ye defol git'
Dünİngiltere'de tedarik sorunu bazı marketlerde rafların boş kalmasına neden oldu