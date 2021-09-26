https://tr.sputniknews.com/20210926/tmmobden-tas-ocagi-uyarisi-telafisi-mumkun-olmayan-tahribata-yol-acacak-1049252122.html

TMMOB'den taş ocağı uyarısı: Telafisi mümkün olmayan tahribata yol açacak

TMMOB'den taş ocağı uyarısı: Telafisi mümkün olmayan tahribata yol açacak

Bolu'nun Seben ilçesi Ayman yaylası mevkiinde yapılması planlanan taş ocağıyla ilgili açıklamada bulunan TMMOB, "Bu alanda yapılacak taş ocağı telafisi mümkün... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T04:49+0300

2021-09-26T04:49+0300

2021-09-26T04:49+0300

türkiye

tmmob

bolu

taş ocağı

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Bolu Kıbrıscık Yolu üzerinde, Seben ilçesi Ayman Yaylası mevkiinde yapılması planlanan taş ocağına karşı yayla köylüleri eylem başlatmış ve çevre katliamını yargıya taşımıştı.Sözcü'nün haberine göre Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) da konuyla ilgili açıklamada bulundu.Son yıllarda yaşanan felaketlerin temel nedenlerinin iklim değişikliğinden ziyade, insan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış su politikaları, merkezi ve yerel yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesi olduğunu savunan TMMOB, “Kaz Dağları'nda, Gölcük'te, Abant'ta, Salda Gölü'nde, İkizdere'de olduğu gibi Ayman yaylasında da halka danışılmadan, bilimsel ve teknik gerçekler göz ardı edilerek tahribatın temeli atılmak istenmiştir. Ne var ki Ayman Yaylası köylüleri yaşamına, doğasına sahip çıkarak demokratik tepkilerini dile getirmiş, konuyu mahkemeye taşıyarak gerekli girişimlerde bulunmuşlardır” açıklamasında bulundu.TMMOB’un açıklaması şöyle devam etti:

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tmmob, bolu, taş ocağı