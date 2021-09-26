https://tr.sputniknews.com/20210926/turkiyeden-singapura-yumurta-ihracati-basladi-1049259850.html

Türkiye'den Singapur'a yumurta ihracatı başladı

Türkiye'den Singapur'a yumurta ihracatı başladı

Uzak Doğu'nun önemli ülkelerinden Singapur'a Türkiye'den yumurta ihracatı başladı. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T16:11+0300

2021-09-26T16:11+0300

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Singapur'a ilk kez sofralık yumurta ihracatı Anka Yumurta tarafından gerçekleşti.Anadolu Ajansı'na konuşan Anka Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Keskin Keskinoğlu, şöyle konuştu:"Singapur'a ihracat yapıldığı an bir bakıma Uzak Doğu'nun kapıları açılmış oluyor. Singapur, kahverengi yumurta talep etti. İlk yükleme yaklaşık 450 bin adet. Eğer beğenilirse 'Her ay 5 konteyner sizden yumurta alırız' dediler. Bu da yaklaşık 2 milyon 250 bin yumurta demek."Hong Kong için de girişimler varSingapur'un yumurta üretiminin yetersiz olduğuna işaret eden Keskinoğlu, bu ülkenin ihtiyacının büyük kısmını Ukrayna ve Malezya'dan karşıladığını aktardı.Keskinoğlu, Uzak Doğu ülkelerinin Türk gıda ürünleri için çok büyük bir pazar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Buraya ihracata başladığımızda Singapur'u referans göstererek Hong-Kong'a daha kolay ihracat yapabiliriz. Hong-Kong için de girişimler var. İnşallah Hong-Kong'da da Türk yumurtası raflarda yerini alacak."

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singapur, çin, türkiye, hong kong, yumurta, satış, ihracat