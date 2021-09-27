https://tr.sputniknews.com/20210927/a-spor-yorumcusu-vitor-pereira-icin-kucuk-akliyla-ifadesini-kullandi-1049295535.html

A Spor yorumcusu Vitor Pereira için 'küçük aklıyla' ifadesini kullandı

A Spor yorumcusu Vitor Pereira için 'küçük aklıyla' ifadesini kullandı

Süper Lig'de 7. hafta oynanmaya devam ederken A Spor ekranlarında yayınlanan Spor Gündemi programında konuşan Ümit Aktan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T22:02+0300

2021-09-27T22:02+0300

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spor

vitor pereira

a spor

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A Spor ekranlarında yayınlanan Spor Gündemi programında Haldun Domaç, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Pereira'yı Mesut Özil'i 86. dakikada oyuna sokması nedeniyle eleştirdi. Haldun Domaç "Mesut Özil 86'da girmez" dedi. Sunucu "Orada bir restleşme mi var?" diye sorunca araya giren eski spor spikerlerinden A Spor yorumcusu Ümit Aktan da Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira için "Elini sıkmamasını cezalandırdı bence küçük aklıyla" ifadesi kullandı.

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2021

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vitor pereira, a spor