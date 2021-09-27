https://tr.sputniknews.com/20210927/ab-suudi-arabistan-ile-insan-haklari-konusunda-diyalog-baslatti-1049296273.html

AB, Suudi Arabistan ile 'insan hakları' konusunda diyalog başlattı

AB, Suudi Arabistan ile 'insan hakları' konusunda diyalog başlattı

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan ile insan hakları konusunda diyalog başlattığını duyurdu. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T22:20+0300

2021-09-27T22:20+0300

2021-09-27T22:20+0300

dünya

suudi arabistan

avrupa birliği

insan hakları

diyalog

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Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Komitesi, 2021 İnsan Hakları ve Demokrasi raporu taslağını görüşmek için bir oturum düzenledi.Oturumda konuşan AP İnsan Hakları ve Demokratikleşme Bölümü Başkanı Luisa Ragher, üçüncü ülkelerle diyalog kurmayı önemsediklerini söyledi.Bu kapsamda Suudi Arabistan ile diyalog başlatıldığını duyuran Ragher, "Az önce Suudi Arabistan ile önemli bir görüşmeden çıktım. Çok önemli ve ilk kez yapılan bir diyalog. Size bu yöntemle partner ülkeler ile insan hakları konusunda iletişime geçeceğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.AB daha tutarlı olmalıAP Milletvekili Maria Soraya Rodrigez Ramos da dünya genelinde demokrasilerin erozyona uğradığını ifade etti.AB'nin 'yalnızca durumu özetlemek' için değil, dünyadaki demokrasileri desteklemek amacıyla somut düzeyde araç geliştirmek için çalışması gerektiğine işaret eden Ramos, AB'nin insan hakları konusunda daha tutarlı ve uyumlu olması gerektiğini belirtti.

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