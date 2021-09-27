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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Kovid-19’a yakalandı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Kovid-19’a yakalandı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T23:37+0300
2021-09-27T23:37+0300
koronavirüs
abd
ned price
koronavirüs
kovid-19
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ABD Dışişleri Bakanı Ned Price, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Price sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Kovid-19 semptomları gösterdiğini ve ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu. Price, “Kendimi kötü hissediyorum ama ciddi hastalıklardan koruduğu güvenli ve etkili aşılara minnettarım” dedi.Price’ın yardımcısı Jalina Porter ise, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in bu sabah yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığını aktararak, Price’ın yakın çevresinde bulunanlarda semptom görülmediğini açıkladı.
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abd, ned price, koronavirüs, kovid-19

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Kovid-19’a yakalandı

23:37 27.09.2021
© AFP 2021 / ANDREW HARNIKNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AFP 2021 / ANDREW HARNIK
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Ned Price, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Price sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Kovid-19 semptomları gösterdiğini ve ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu.
Price, “Kendimi kötü hissediyorum ama ciddi hastalıklardan koruduğu güvenli ve etkili aşılara minnettarım” dedi.
Price’ın yardımcısı Jalina Porter ise, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in bu sabah yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığını aktararak, Price’ın yakın çevresinde bulunanlarda semptom görülmediğini açıkladı.
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