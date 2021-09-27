https://tr.sputniknews.com/20210927/abd-disisleri-bakanligi-sozcusu-price-kovid-19a-yakalandi-1049298054.html

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Kovid-19’a yakalandı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Kovid-19’a yakalandı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T23:37+0300

2021-09-27T23:37+0300

2021-09-27T23:37+0300

koronavirüs

abd

ned price

koronavirüs

kovid-19

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ABD Dışişleri Bakanı Ned Price, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Price sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Kovid-19 semptomları gösterdiğini ve ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu. Price, “Kendimi kötü hissediyorum ama ciddi hastalıklardan koruduğu güvenli ve etkili aşılara minnettarım” dedi.Price’ın yardımcısı Jalina Porter ise, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in bu sabah yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığını aktararak, Price’ın yakın çevresinde bulunanlarda semptom görülmediğini açıkladı.

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abd, ned price, koronavirüs, kovid-19