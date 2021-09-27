ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Kovid-19’a yakalandı

ABD Dışişleri Bakanı Ned Price, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Price sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Kovid-19 semptomları gösterdiğini ve ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu. Price, “Kendimi kötü hissediyorum ama ciddi hastalıklardan koruduğu güvenli ve etkili aşılara minnettarım” dedi.Price’ın yardımcısı Jalina Porter ise, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in bu sabah yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığını aktararak, Price’ın yakın çevresinde bulunanlarda semptom görülmediğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Ned Price, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Price sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Kovid-19 semptomları gösterdiğini ve ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu.
Price, “Kendimi kötü hissediyorum ama ciddi hastalıklardan koruduğu güvenli ve etkili aşılara minnettarım” dedi.
After experiencing symptoms for the first time this morning, I tested positive for COVID-19 shortly thereafter, & will now quarantine for the next 10 days. I'm feeling under the weather but am grateful for the protection from severe illness offered by safe and effective vaccines.
Price’ın yardımcısı Jalina Porter ise, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in bu sabah yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığını aktararak, Price’ın yakın çevresinde bulunanlarda semptom görülmediğini açıkladı.