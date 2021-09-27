Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210927/abd-donusu-karantinaya-giren-bolsonaronun-koronavirus-testi-negatif-cikti-1049267569.html
ABD dönüşü karantinaya giren Bolsonaro'nun koronavirüs testi negatif çıktı
ABD dönüşü karantinaya giren Bolsonaro'nun koronavirüs testi negatif çıktı
ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ile temaslı olduğu için geçen hafta karantinaya giren Devlet Başkanı... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T01:24+0300
2021-09-27T01:24+0300
dünya
abd
brezilya
jair bolsonaro
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049130757_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_95cbad2e655f29808edc9dbd2726065c.jpg
Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sonrası 22 Eylül'de ABD'den Brezilya'ya dönüşte karantinaya giren Bolsonaro'nun, 26 Eylül sabahı yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.Öte yandan, açıklamada Bolsonaro'nun karantinayı sonlandırıp günlük aktivitelerine başlayıp başlamayacağına ilişkin bilgi yer almadı.Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), geçen hafta New York'tan dönen ve Queiroga ile temasta bulunan heyetin, 14 gün karantinada kalmasını önermişti.Sağlık Bakanı Queiroga, ABD'den Brezilya'ya dönmeden önce yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle New York'ta otelde karantinaya alınmıştı.ABD'ye giden heyette yer alan Bolsonaro'nun oğlu dahil 3 kişi Kovid-19'a yakalanmıştı.
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049130757_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_a598ae56aa54e6bdc6571b96798d33db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, brezilya, jair bolsonaro, koronavirüs

ABD dönüşü karantinaya giren Bolsonaro'nun koronavirüs testi negatif çıktı

01:24 27.09.2021
© REUTERS / EDUARDO MUNOZJair Bolsonaro
Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / EDUARDO MUNOZ
Abone ol
ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ile temaslı olduğu için geçen hafta karantinaya giren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun testi negatif sonuçlandı.
Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sonrası 22 Eylül'de ABD'den Brezilya'ya dönüşte karantinaya giren Bolsonaro'nun, 26 Eylül sabahı yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.
Öte yandan, açıklamada Bolsonaro'nun karantinayı sonlandırıp günlük aktivitelerine başlayıp başlamayacağına ilişkin bilgi yer almadı.
Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), geçen hafta New York'tan dönen ve Queiroga ile temasta bulunan heyetin, 14 gün karantinada kalmasını önermişti.
Sağlık Bakanı Queiroga, ABD'den Brezilya'ya dönmeden önce yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle New York'ta otelde karantinaya alınmıştı.
ABD'ye giden heyette yer alan Bolsonaro'nun oğlu dahil 3 kişi Kovid-19'a yakalanmıştı.
300001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:24ABD dönüşü karantinaya giren Bolsonaro'nun koronavirüs testi negatif çıktı
00:56Mete Gazoz, ABD'deki Dünya Okçuluk Şampiyonası'ndaki bronz madalya müsabakasını kaybetti
00:46İngiltere'de akaryakıt krizi: BP istasyonlarının 3’te 1’inde yakıt tükendi
00:37Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti
00:21Yeme bozuklukları danışmanı: Pembe, yeşil mavi renkleri iştah kapatır
00:12NASA projesinde çalışan bilim kadını, araştırdığı yunusla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
DünTeknik direktör maç izlerken kalp krizi geçirdi
DünRusya lideri Putin’in parti lideriyle şakalaşmaları yayınlandı
DünRusya’nın Almanya Büyükelçisi: Seçimlerden sonra kurulacak her hükümetle çalışmaya hazırız
DünSuriye devlet ajansı: ABD’li askerler hava indirmesi sırasında üç kişiyi öldürdü
DünKılıçdaroğlu: Suriye’de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız
DünSuriye’de DSG militanları 15 öğretmen kaçırdı
DünBabacan: Zorunlu eğitimi 3 yaşından itibaren başlatacağız, YÖK'ü kaldıracağız
DünDomuz sürüsü yola çıktı: 4 domuz hayatını kaybetti, 2 araba hurdaya çıktı, 6 kişi yaralandı
DünMurat Ongun paylaştı: ‘Mecidiyeköy Meydanı geliyor’
DünSelçuk Bayraktar duyurdu: TEKNOFEST 2022 Samsun’da olacak
DünAraştırma: Ayakları büyük olan erkekler, eşlerini daha fazla aldatıyor
DünMezarlıkta toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi tutuklandı
DünAlmanya’da Türk vatandaşa ait işyerinde yangın
DünKremlin’den ABD’nin olası yeni yaptırımları ile ilgili değerlendirme