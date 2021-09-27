https://tr.sputniknews.com/20210927/abd-istanbul-baskonsoloslugu-aylik-11-bin-dolar-maasla-oto-tamircisi-alacak-1049289406.html

ABD İstanbul Başkonsolosluğu aylık 11 bin dolar maaşla oto tamircisi alacak

ABD İstanbul Başkonsolosluğu aylık 11 bin dolar maaşla oto tamircisi alacak

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu aylık 11 bin 153 dolar maaşa otomobil tamircisi arıyor. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T17:22+0300

2021-09-27T17:22+0300

2021-09-27T17:22+0300

iş ilanı

abd istanbul başkonsolosluğu

tamirci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101969/31/1019693185_3:0:1125:631_1920x0_80_0_0_5202f6b31cf47851596453bde653ff02.jpg

Konsolosluğun Twitter hesabından, kuruma ait araçların bakımından ve temizliğinden sorumlu otomobil tamircisi arandığına dair bir iş ilanı paylaşıldı. İşin gerektirdiği başlıca nitelikler ise 'orta düzeyde İngilizce, 5 yıllık ehliyet, harita okuyabilme yeteneği, temel seviyede bilgisayar becerisi ve konsolosluğun yakınlarındaki hastane, karakol ve itafiye istasyonunun yerini bilmek' olarak belirtiliyor.En az 3 yıl deneyim gerektiği belirtilen ve haftada 40 saat çalışma öngörülen pozisyonun aylık maaşı ise 11 bin 153 (Yaklaşık 98 bin 153 TL) dolar. Ortaokul ve lise mezunlarına yönelik olduğu belirtilen iş ilanında olumlu dönüş yapılan adayların dil veya yetenek testine çağrılabileceği ya da sözlü mülakata davet edilebilecekleri ifade ediliyor.İlana 10 Ekim'e kadar başvurulabilecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iş ilanı, abd istanbul başkonsolosluğu, tamirci