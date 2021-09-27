Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210927/abdnin-koleciligi-kapitalizmi-ve-irkciligina-dair-satilik-beyaz-erkek-nftsi-acik-artirmada-1049283765.html
ABD'nin köleciliği, kapitalizmi ve ırkçılığına dair 'satılık beyaz erkek' NFT'si açık artırmada
ABD'nin köleciliği, kapitalizmi ve ırkçılığına dair 'satılık beyaz erkek' NFT'si açık artırmada
NFT'ye dönüştürülüp Christie’s tarafından açık artırmaya çıkarılan Satılık Beyaz Erkek isimli yapıtın yaratıcısı Dread Scott, "ABD ile özel bir ilgisi olan... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T15:07+0300
2021-09-27T15:44+0300
yaşam
abd
açık artırma
sanat eseri
müzayede
christie's
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049283870_80:0:1200:630_1920x0_80_0_0_17c0a1fe658b91882f76fed3ab621dd9.jpg
ABD'li sanatçı Dread Scott'ın New York'ta bir sokakta açık artırma kaidesi üzerinde duran beyaz bir erkeğin kısa videosundan oluşan Satılık Beyaz Erkek isimli sanat eseri, benzersiz dijital varlık NFT'ye dönüştürülüp müzayedeye sunuldu.'Mükemmel kalitede birinci sınıf beyaz erkek'Scott, 'kapitalizmin gelişmesinde köleliğin rolü üzerine bir yorum' diye söz ettiği Satılık Beyaz Erkek'in Christie’s müzayede evi ve Cristin Tierney Galerisi tarafından 1 Ekim'de açık artırmaya çıkarılmasıyla ilgili Instagram paylaşımında, 'mükemmel kalitede birinci sınıf beyaz bir erkek satacağını' duyurdu.'Gerçekten nadir bir fırsat'"Satılık beyaz erkek almak için gerçekten nadir bir fırsat, çok sık karşılaşmazsınız" diyen sanatçı, 'köleliğin kapitalizmin gelişmesinin vazgeçilmez parçası olmasından ve kölecilerin insanları nasıl metaya dönüştürmeye ve takas edilebilir kıldıklarından' esinlendiğini belirtti. Christie’s web sitesinde döngüsel video yapıtını tanıtırken 'Brooklyn'in siyah sakinlerinin yanından geçtiği tipik orta sınıf iş gömleği ve pantolonu giymiş genel bir beyaz adam' tanımı yapan Scott, "ABD ile özel bir ilgisi olan köleliğin, kapitalizmin ve beyaz üstünlüğü ideolojisinin tüm tarihini sorgulamaya çağırıyor” vurgusunu yaptı.New York Post'a konuşan Christie’s Başkan Yardımcısı Barrett White, 'yapıtın müzayede evi için hem çağdaş hem de tarihi yorumlarının yanısıra büyüleyici disiplinlerin birleşimi bakımından büyük bir sanat eseri olacağının kendini hemen belli ettiğini' dile getirdi. Açılımı 'non-fungible token', 'yani takas edilemez kripto para' olan NFT, blok zincirine bağlı ikame edilemeyen dijital varlıklar. Bazı varlıkların milyonlarca dolara satılmasıyla NFT'ler 2020'de popülerlik kazandı.Daha önce de tartışmalı yapıtlara imza atmış olan siyah sanatçı Scott'ın 1989 tarihli 'ABD bayrağını sergilemenin münasip yolu nedir' başlıklı çalışmasıyla dönemin ABD Başkanı George H.W. Bush ile Kongre üyelerinin kınamalarına mazhar olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20201230/bostonda-onunde-diz-coken-kole-bulunan-lincoln-heykeli-kaldirildi-1043482772.html
https://tr.sputniknews.com/20210304/sanat-tarihinde-moronlar-cagi-blok-zincir-islem-platformu-banksynin-eserini-yakip-dijital-varliga-1043954053.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049283870_256:0:1096:630_1920x0_80_0_0_b0e09cc04ac4a0e400f6ba5593d53953.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, açık artırma, sanat eseri, müzayede, christie's

ABD'nin köleciliği, kapitalizmi ve ırkçılığına dair 'satılık beyaz erkek' NFT'si açık artırmada

15:07 27.09.2021 (güncellendi: 15:44 27.09.2021)
© Fotoğraf : Instagram/dreadscottartABD'li sanatçı Dread Scott'ın New York'ta bir sokakta açık artırma kaidesi üzerinde duran beyaz bir erkeğin kısa videosundan oluşan Satılık Beyaz Erkek isimli sanat eseri, NFT'ye dönüştürülüp müzayedeye sunuldu.
ABD'li sanatçı Dread Scott'ın New York'ta bir sokakta açık artırma kaidesi üzerinde duran beyaz bir erkeğin kısa videosundan oluşan Satılık Beyaz Erkek isimli sanat eseri, NFT'ye dönüştürülüp müzayedeye sunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© Fotoğraf : Instagram/dreadscottart
Abone ol
NFT'ye dönüştürülüp Christie’s tarafından açık artırmaya çıkarılan Satılık Beyaz Erkek isimli yapıtın yaratıcısı Dread Scott, "ABD ile özel bir ilgisi olan köleliğin, kapitalizmin ve beyaz üstünlüğü ideolojisinin tüm tarihini sorgulamaya çağırıyor” dedi.
ABD'li sanatçı Dread Scott'ın New York'ta bir sokakta açık artırma kaidesi üzerinde duran beyaz bir erkeğin kısa videosundan oluşan Satılık Beyaz Erkek isimli sanat eseri, benzersiz dijital varlık NFT'ye dönüştürülüp müzayedeye sunuldu.

'Mükemmel kalitede birinci sınıf beyaz erkek'

Scott, 'kapitalizmin gelişmesinde köleliğin rolü üzerine bir yorum' diye söz ettiği Satılık Beyaz Erkek'in Christie’s müzayede evi ve Cristin Tierney Galerisi tarafından 1 Ekim'de açık artırmaya çıkarılmasıyla ilgili Instagram paylaşımında, 'mükemmel kalitede birinci sınıf beyaz bir erkek satacağını' duyurdu.

'Gerçekten nadir bir fırsat'

"Satılık beyaz erkek almak için gerçekten nadir bir fırsat, çok sık karşılaşmazsınız" diyen sanatçı, 'köleliğin kapitalizmin gelişmesinin vazgeçilmez parçası olmasından ve kölecilerin insanları nasıl metaya dönüştürmeye ve takas edilebilir kıldıklarından' esinlendiğini belirtti.
Christie’s web sitesinde döngüsel video yapıtını tanıtırken 'Brooklyn'in siyah sakinlerinin yanından geçtiği tipik orta sınıf iş gömleği ve pantolonu giymiş genel bir beyaz adam' tanımı yapan Scott, "ABD ile özel bir ilgisi olan köleliğin, kapitalizmin ve beyaz üstünlüğü ideolojisinin tüm tarihini sorgulamaya çağırıyor” vurgusunu yaptı.
Boston-Lincoln heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2020
DÜNYA
Boston'da, önünde diz çöken siyah bir köle bulunan Lincoln heykeli kaldırıldı
30 Aralık 2020, 00:22
New York Post'a konuşan Christie’s Başkan Yardımcısı Barrett White, 'yapıtın müzayede evi için hem çağdaş hem de tarihi yorumlarının yanısıra büyüleyici disiplinlerin birleşimi bakımından büyük bir sanat eseri olacağının kendini hemen belli ettiğini' dile getirdi.
Banksy - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2021
YAŞAM
Sanat tarihinde 'Moronlar' çağı: Kripto para blok zincir platformu, Banksy'nin eserini yakıp dijital varlığa çevirdi
4 Mart, 20:40
Açılımı 'non-fungible token', 'yani takas edilemez kripto para' olan NFT, blok zincirine bağlı ikame edilemeyen dijital varlıklar. Bazı varlıkların milyonlarca dolara satılmasıyla NFT'ler 2020'de popülerlik kazandı.
Daha önce de tartışmalı yapıtlara imza atmış olan siyah sanatçı Scott'ın 1989 tarihli 'ABD bayrağını sergilemenin münasip yolu nedir' başlıklı çalışmasıyla dönemin ABD Başkanı George H.W. Bush ile Kongre üyelerinin kınamalarına mazhar olmuştu.
020000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:28Kremlin: Şoygu ve Lavrov mevkilerinde kalıyor, Duma'ya gitmiyor
16:18Instagram, 13 yaş altı çocuklar için çıkaracağı uygulamayı askıya aldı
16:12CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internette KDV oranlarının yüzde 1'e düşmesi için kanun teklifi
16:06Peskov: Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılması halinde Rusya'nın kırmızı çizgileri aşılır
15:59Rusya’da yeni koronavirüs aşısının klinik testlerine izin verildi
15:52Çin'de kripto para için yeni karar: Huobi ve Binance, Çinli yatırımcıları kabul etmeyecek
15:51‘Dervish in Progress’ koreografı Ziya Azazi: Bu gösteri Türkiye ve dünyada yıllarca sergilendi
15:47Rekabet Kurulu'ndan teknoloji devlerine soruşturma
15:42Pfizer CEO'su Bourla: Hayat 1 yıl içinde normale dönecek
15:39Prof. Dr. Ceyhan: Önümüzdeki haftalarda güçlü bir dalgalanma bekleyebiliriz
15:36RDIF: AstraZeneca ve Sputnik Light kombinasyonu antikor seviyesini artırdı
15:28Tırnakçılık yapan kadını market sahibinin dikkati ortaya çıkardı
15:25FSB, Başkurtistan’da terör saldırısını önledi
15:21Beyoğlu'nda uyuşturucu kuyruğu: Polis harekete geçti
15:09Beşiktaş, Avrupa kupalarında 226. maçına çıkıyor
15:07ABD'nin köleciliği, kapitalizmi ve ırkçılığına dair 'satılık beyaz erkek' NFT'si açık artırmada
14:54Soçi zirvesinden hangi sonuçların çıkması bekleniyor?
14:53Sahte 'kayıp bavul' başvurularıyla havayolu şirketlerinden 500 bin dolar alan kişiler yakalandı
14:50'Bir dönem Güney Kore'de FC Seoul'ü çalıştıran Şenol Güneş, yine aynı coğrafyaya dönebilir'
14:49Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı