https://tr.sputniknews.com/20210927/abdnin-koleciligi-kapitalizmi-ve-irkciligina-dair-satilik-beyaz-erkek-nftsi-acik-artirmada-1049283765.html

ABD'nin köleciliği, kapitalizmi ve ırkçılığına dair 'satılık beyaz erkek' NFT'si açık artırmada

ABD'nin köleciliği, kapitalizmi ve ırkçılığına dair 'satılık beyaz erkek' NFT'si açık artırmada

NFT'ye dönüştürülüp Christie’s tarafından açık artırmaya çıkarılan Satılık Beyaz Erkek isimli yapıtın yaratıcısı Dread Scott, "ABD ile özel bir ilgisi olan... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T15:07+0300

2021-09-27T15:07+0300

2021-09-27T15:44+0300

yaşam

abd

açık artırma

sanat eseri

müzayede

christie's

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ABD'li sanatçı Dread Scott'ın New York'ta bir sokakta açık artırma kaidesi üzerinde duran beyaz bir erkeğin kısa videosundan oluşan Satılık Beyaz Erkek isimli sanat eseri, benzersiz dijital varlık NFT'ye dönüştürülüp müzayedeye sunuldu.'Mükemmel kalitede birinci sınıf beyaz erkek'Scott, 'kapitalizmin gelişmesinde köleliğin rolü üzerine bir yorum' diye söz ettiği Satılık Beyaz Erkek'in Christie’s müzayede evi ve Cristin Tierney Galerisi tarafından 1 Ekim'de açık artırmaya çıkarılmasıyla ilgili Instagram paylaşımında, 'mükemmel kalitede birinci sınıf beyaz bir erkek satacağını' duyurdu.'Gerçekten nadir bir fırsat'"Satılık beyaz erkek almak için gerçekten nadir bir fırsat, çok sık karşılaşmazsınız" diyen sanatçı, 'köleliğin kapitalizmin gelişmesinin vazgeçilmez parçası olmasından ve kölecilerin insanları nasıl metaya dönüştürmeye ve takas edilebilir kıldıklarından' esinlendiğini belirtti. Christie’s web sitesinde döngüsel video yapıtını tanıtırken 'Brooklyn'in siyah sakinlerinin yanından geçtiği tipik orta sınıf iş gömleği ve pantolonu giymiş genel bir beyaz adam' tanımı yapan Scott, "ABD ile özel bir ilgisi olan köleliğin, kapitalizmin ve beyaz üstünlüğü ideolojisinin tüm tarihini sorgulamaya çağırıyor” vurgusunu yaptı.New York Post'a konuşan Christie’s Başkan Yardımcısı Barrett White, 'yapıtın müzayede evi için hem çağdaş hem de tarihi yorumlarının yanısıra büyüleyici disiplinlerin birleşimi bakımından büyük bir sanat eseri olacağının kendini hemen belli ettiğini' dile getirdi. Açılımı 'non-fungible token', 'yani takas edilemez kripto para' olan NFT, blok zincirine bağlı ikame edilemeyen dijital varlıklar. Bazı varlıkların milyonlarca dolara satılmasıyla NFT'ler 2020'de popülerlik kazandı.Daha önce de tartışmalı yapıtlara imza atmış olan siyah sanatçı Scott'ın 1989 tarihli 'ABD bayrağını sergilemenin münasip yolu nedir' başlıklı çalışmasıyla dönemin ABD Başkanı George H.W. Bush ile Kongre üyelerinin kınamalarına mazhar olmuştu.

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abd, açık artırma, sanat eseri, müzayede, christie's