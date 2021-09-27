https://tr.sputniknews.com/20210927/ahmet-hakandan-ak-partinin-hayat-pahaliligi-raporuna-tepki-1049270062.html

Ahmet Hakan'dan AK Parti'nin 'hayat pahalılığı' raporuna tepki

Ahmet Hakan'dan AK Parti'nin 'hayat pahalılığı' raporuna tepki

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Vatandaşın gündemi, hayat pahalılığı' raporuyla ilgili olarak "5 yaşındaki çocukların bildikleri bu hakikati... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T09:08+0300

2021-09-27T09:08+0300

2021-09-27T09:07+0300

türkiye

ahmet hakan

rapor

hayat pahalılığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044462160_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_1f81d955833fec9e22a1885d7c24195c.png

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Partili milletvekillerinin hazırladığı 'Vatandaşın gündemi, hayat pahalılığı' raporunu eleştirdi.Hakan yazısında şunları söyledi:"AK Partili milletvekilleri, rapor hazırlamışlar.Raporlarında söyledikleri şey şuymuş:'Vatandaşın gündemi, hayat pahalılığı.'Beş yaşındaki çocukların bildikleri bu hakikati saptamak için rapor hazırlamaya ne gerek var ki?"

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ahmet hakan, rapor, hayat pahalılığı