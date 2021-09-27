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https://tr.sputniknews.com/20210927/ahmet-hakandan-ak-partinin-hayat-pahaliligi-raporuna-tepki-1049270062.html
Ahmet Hakan'dan AK Parti'nin 'hayat pahalılığı' raporuna tepki
Ahmet Hakan'dan AK Parti'nin 'hayat pahalılığı' raporuna tepki
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Vatandaşın gündemi, hayat pahalılığı' raporuyla ilgili olarak "5 yaşındaki çocukların bildikleri bu hakikati... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T09:08+0300
2021-09-27T09:08+0300
2021-09-27T09:07+0300
türkiye
ahmet hakan
rapor
hayat pahalılığı
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Partili milletvekillerinin hazırladığı 'Vatandaşın gündemi, hayat pahalılığı' raporunu eleştirdi.Hakan yazısında şunları söyledi:"AK Partili milletvekilleri, rapor hazırlamışlar.Raporlarında söyledikleri şey şuymuş:'Vatandaşın gündemi, hayat pahalılığı.'Beş yaşındaki çocukların bildikleri bu hakikati saptamak için rapor hazırlamaya ne gerek var ki?"
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ahmet hakan, rapor, hayat pahalılığı
Ahmet Hakan'dan AK Parti'nin 'hayat pahalılığı' raporuna tepki
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Vatandaşın gündemi, hayat pahalılığı' raporuyla ilgili olarak "5 yaşındaki çocukların bildikleri bu hakikati saptamak için rapor mu yazılır?" dedi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet Hakan, AK Partili milletvekillerinin hazırladığı 'Vatandaşın gündemi, hayat pahalılığı' raporunu eleştirdi.
Hakan
yazısında
şunları söyledi:
" AK Partili milletvekilleri, rapor hazırlamışlar. Raporlarında söyledikleri şey şuymuş: 'Vatandaşın gündemi, hayat pahalılığı.' Beş yaşındaki çocukların bildikleri bu hakikati saptamak için rapor hazırlamaya ne gerek var ki?"