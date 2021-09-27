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Ajax teknik direktörü Erik ten Hag, çekindiği Beşiktaşlı futbolcuyu açıkladı
Ajax teknik direktörü Erik ten Hag, çekindiği Beşiktaşlı futbolcuyu açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, siyah-beyazlıların çok iyi... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T17:07+0300
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spor
ajax
beşiktaş
maç
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Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.'Şu an zayıf bir takım görüntüsü veriyor olabilir'Haber Global'in aktardığına göre, Erik ten Hag'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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ajax, beşiktaş, maç

Ajax teknik direktörü Erik ten Hag, çekindiği Beşiktaşlı futbolcuyu açıkladı

17:07 27.09.2021 (güncellendi: 17:08 27.09.2021)
© REUTERSErik ten Hag
Erik ten Hag - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© REUTERS
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, siyah-beyazlıların çok iyi futbolculardan bir takım olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ta çekindiğim tek oyuncu var, o da Michy Batshuayi" dedi.
Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

'Şu an zayıf bir takım görüntüsü veriyor olabilir'

Haber Global'in aktardığına göre, Erik ten Hag'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Beşiktaş çok önemli futbolculardan oluşan bir takım. Teknik olarak harika futbolculara sahipler ve çok iyi oynayabiliyorlar.
Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım görüntüsü veriyor olabilir, ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Çok sakatları olmasına rağmen kendilerine güveniyorlar. Biz de kendimize güveniyoruz.
Beşiktaş'ta çekindiğim tek oyuncu var, o da Michy Batshuayi. Yarın sahada olacağını düşünüyorum."
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