Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.'Şu an zayıf bir takım görüntüsü veriyor olabilir'Haber Global'in aktardığına göre, Erik ten Hag'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, siyah-beyazlıların çok iyi... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

Ajax teknik direktörü Erik ten Hag, çekindiği Beşiktaşlı futbolcuyu açıkladı

© REUTERS Erik ten Hag © REUTERS

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, siyah-beyazlıların çok iyi futbolculardan bir takım olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ta çekindiğim tek oyuncu var, o da Michy Batshuayi" dedi.