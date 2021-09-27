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Akşener'den 'sözde öğrenci' tepkisi: Sayın Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz
Akşener'den 'sözde öğrenci' tepkisi: Sayın Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz
İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T22:16+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
meral akşener
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Barınamıyoruz Hareketi' için 'sözde öğrenci' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.Kabine sonrası yaptığı açıklamanın bir bölümünü paylaşan Akşener, şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, 'Barınamıyoruz Hareketi'yle ilgili "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu" demişti
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recep tayyip erdoğan, meral akşener, iyi parti

Akşener'den 'sözde öğrenci' tepkisi: Sayın Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz

22:16 27.09.2021
© AA / Mehmet Ali ÖzcanMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AA / Mehmet Ali Özcan
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Akşener, "Sayın Erdogan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Barınamıyoruz Hareketi' için 'sözde öğrenci' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.
Kabine sonrası yaptığı açıklamanın bir bölümünü paylaşan Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz… Kendi öğrencine bakamayacaksın, yurt imkânı sağlayamayacaksın, sosyal devlet olamayacaksın; ama suçlu öğrenci olacak öyle mi?"
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, 'Barınamıyoruz Hareketi'yle ilgili "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu" demişti
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