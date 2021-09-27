https://tr.sputniknews.com/20210927/aksenerden-sozde-ogrenci-tepkisi-sayin-erdogan-ile-haftanin-teroristi-programina-hos-geldiniz-1049295958.html

Akşener'den 'sözde öğrenci' tepkisi: Sayın Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz

Akşener'den 'sözde öğrenci' tepkisi: Sayın Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T22:16+0300

2021-09-27T22:16+0300

2021-09-27T22:16+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

meral akşener

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Barınamıyoruz Hareketi' için 'sözde öğrenci' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.Kabine sonrası yaptığı açıklamanın bir bölümünü paylaşan Akşener, şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, 'Barınamıyoruz Hareketi'yle ilgili "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu" demişti

türkiye

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recep tayyip erdoğan, meral akşener, iyi parti