Aliyev: Dağlık Karabağ isimli bir oluşumu kabul ederiz, ancak bizim topraklarımızda değil

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonun başladığı 27 Eylül Anma Günü çerçevesinde halka hitap eden Aliyev, “Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden sağladı. Krizi askeri-siyasi yolla çözdük, savaş geride kaldı. Dağlık Karabağ krizi tarihte kaldı. Azerbaycan topraklarında ‘Dağlık Karabağ’ adı altında bir idari bölge yok” ifadelerini kullandı.Aliyev, açıklamalarına şöyle devam etti: “Eğer birileri ‘Dağlık Karabağ’ isimli meftayı diriltmek istiyorsa, bunu kendi topraklarında yapsın, kendi topraklarında ‘Dağlık Karabağ’ isimli bir oluşum, cumhuriyet, topluluk kursun, biz de onu tanıyalım. Azerbaycan’da olmasın da! Bu mesele kapandı.”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ krizinin sona erdiğini, Azerbaycan topraklarında bu isim altında idari bir bölge bulunmadığını ifade etti.
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonun başladığı 27 Eylül Anma Günü çerçevesinde halka hitap eden Aliyev, “Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden sağladı. Krizi askeri-siyasi yolla çözdük, savaş geride kaldı. Dağlık Karabağ krizi tarihte kaldı. Azerbaycan topraklarında ‘Dağlık Karabağ’ adı altında bir idari bölge yok” ifadelerini kullandı.
Aliyev, açıklamalarına şöyle devam etti:
“Eğer birileri ‘Dağlık Karabağ’ isimli meftayı diriltmek istiyorsa, bunu kendi topraklarında yapsın, kendi topraklarında ‘Dağlık Karabağ’ isimli bir oluşum, cumhuriyet, topluluk kursun, biz de onu tanıyalım. Azerbaycan’da olmasın da! Bu mesele kapandı.”