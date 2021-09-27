https://tr.sputniknews.com/20210927/aliyev-daglik-karabag-isimli-bir-olusumu-kabul-ederiz-ancak-bizim-topraklarimizda-degil-1049276711.html

Aliyev: Dağlık Karabağ isimli bir oluşumu kabul ederiz, ancak bizim topraklarımızda değil

Aliyev: Dağlık Karabağ isimli bir oluşumu kabul ederiz, ancak bizim topraklarımızda değil

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ krizinin sona erdiğini, Azerbaycan topraklarında bu isim altında idari bir bölge bulunmadığını ifade... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T12:26+0300

2021-09-27T12:26+0300

2021-09-27T12:25+0300

dünya

ermenistan

azerbaycan

ilham aliyev

dağlık karabağ

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Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonun başladığı 27 Eylül Anma Günü çerçevesinde halka hitap eden Aliyev, “Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden sağladı. Krizi askeri-siyasi yolla çözdük, savaş geride kaldı. Dağlık Karabağ krizi tarihte kaldı. Azerbaycan topraklarında ‘Dağlık Karabağ’ adı altında bir idari bölge yok” ifadelerini kullandı.Aliyev, açıklamalarına şöyle devam etti: “Eğer birileri ‘Dağlık Karabağ’ isimli meftayı diriltmek istiyorsa, bunu kendi topraklarında yapsın, kendi topraklarında ‘Dağlık Karabağ’ isimli bir oluşum, cumhuriyet, topluluk kursun, biz de onu tanıyalım. Azerbaycan’da olmasın da! Bu mesele kapandı.”

ermenistan

azerbaycan

dağlık karabağ

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ermenistan, azerbaycan, ilham aliyev, dağlık karabağ