https://tr.sputniknews.com/20210927/alman-hukumetinin-anahtari-iki-partide-fdp--once-politikalarinin-uyusmadigi-yesillerle-gorusecek-1049287437.html

Alman hükümetinin anahtarı iki partide: FDP önce politikalarının uyuşmadığı Yeşiller'le görüşecek

Alman hükümetinin anahtarı iki partide: FDP önce politikalarının uyuşmadığı Yeşiller'le görüşecek

Almanya'da hem SPD'nin hem CDU'nun koalisyon hükümeti için gözlerine kestirdiği Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) ellerindeki kartları göstermeye başladı. FDP... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T16:34+0300

2021-09-27T16:34+0300

2021-09-27T17:11+0300

dünya

almanya

yeşiller

armin laschet

sosyal demokrat parti (spd)

hristiyan demokrat birlik (cdu)

christian lindner

hür demokrat parti (fdp)

robert habeck

olaf scholz

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Dünkü Almanya genel seçiminden Sosyal Demokrat Parti (SPD) kılpayı farkla birinci çıkarken, SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz başta olmak üzere liderler basın toplantıları düzenleyerek olası koalisyon hükümeti formülasyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dikkatler özellikle her türlü formülasyon için anahtar konumuna gelen Yeşiller ve liberal eğilimli Hür Demokrat Parti'ye (FDP) çevrildi.Scholz'un da Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) adayı Armin Laschet de Yeşiller ve FDP ile koalisyon hesapları yaparken, FDP lideri Christian Lindner, ilkin Yeşiller ile görüşeceklerini, o görüşmeden çıkacak sonuca göre iki büyük partiye yöneleceklerini söyledi.Sistem partilerine taş'FDP'nin üçüncü bir tarafla koalisyon hükümeti kurma konusunda daha geniş müzakereler yürütmeden önce ortak zemin bulmak amacıyla ilk görüşmeleri Yeşiller'le yapmak istediğini' belirten Lindner, "Yeşiller ile nabız yoklama müzakereleri başlatmak istediğimize karar verdik" dedi. "En büyük politika farklılıkları FDP ile Yeşiller arasında; bu yüzden kutuplaşmayı göz önüne alarak ortak zemin bulmaya çalışmak mantıklı" uyarısında bulunan Lindner, "Aynı zamanda, Yeşiller ve FDP, büyük koalisyonun statükosuna en çok karşı çıkan partiler. Ne muhafazakarlar (CDU) ne de SPD yeni bir yaklaşımdan yana değil" diye ekledi.Yeşiller: FDP ile dünyalarımız çarpışıyorYeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck, artık tüm olasılıkları araştırmak ve ortak zemin bulmak vaktinin geldiğini söyledi. "FDP ile bu kolay olmayacak. Her iki taraf da toplumsal veya ekonomik politikada birbirinden çok uzakta. Dünyaların çarpıştığı yer burası" ikazında bulunan Habeck, seçim sonuçlarının ışığında ilkin SPD (kırmızı) ve FDP (sarı) ile trafik ışığı (kırmızı-sarı-yeşil) koalisyonu için görüşeceklerini belirtti.'Yeşiller için CDU, FDP'den daha yakın'"Ancak bu, Birlik ile görüşmeyeceğimiz anlamına gelmiyor” diye ekleyen Yeşiller Eşbaşkanı, Hıristiyan Demokratlarla koalisyon pazarlığı ihtimalini dışlamadı. Habeck, tekrar CDU-SPD büyük koalisyonuna gidilmesine ise ihtimal vermediğini açıkladı.Laschet: Hiçbir parti hükümet kurmak için net yetki alamadıCDU lideri Armin Laschet de Yeşiller ve FDP ile nabız yoklama görüşmeleri yapma arzusunu dile getirdi. Scholz'un hükümeti kurmak için seçmenden yetki aldığı iddiasına "Hiçbir parti bu sonuçtan net bir hükümet yetkisi çıkaramaz" yanıtını veren Laschet "Hükümetin sorumluluğunu üstlenmeye hazır olan Birlik için de bu geçerli" diye ekledi. Tarihi oy kaybı nedeniyle parti içi görülmemiş şiddette eleştirilerin hedefindeki CDU lideri, gergin geçen basın toplantısında, Yeşiller ve FDP'ye 'eşit temelde müzakere' vaat etti.

https://tr.sputniknews.com/20210927/almanyada-spdli-scholz-secimi-kazandigini-yesiller-ve-fdp-ile-hukumet-kuracagini-soyledi--1049272080.html

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almanya, yeşiller, armin laschet, sosyal demokrat parti (spd), hristiyan demokrat birlik (cdu), christian lindner, hür demokrat parti (fdp), robert habeck, olaf scholz