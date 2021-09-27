https://tr.sputniknews.com/20210927/almanya-ilk-kez-parlamentoya-trans-milletvekilleri-gonderdi-1049290869.html
Almanya, ilk kez parlamentoya trans milletvekilleri gönderdi
Almanya, ilk kez parlamentoya trans milletvekilleri gönderdi
Her ikisi de Yeşiller'den milletvekili seçilen Tessa Ganserer ile Nyke Slawik, parlamentoda ilk kez trans temsilini 'tarihi zafer' olarak değerlendirdi. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T18:16+0300
2021-09-27T18:16+0300
2021-09-27T18:34+0300
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Almanya'da dünkü genel seçimlerde parlamentoya ilk kez trans milletvekilleri girdi. 2017'de yüzde 8.9 olan oy oranını 2021'de 14.8'e çıkararak üçüncü parti olan Yeşiller'den milletvekili seçilen Tessa Ganserer ile Nyke Slawik, parlamentoda trans temsilini 'tarihi zafer' olarak yorumladı. Reuters'e konuşan Tessa Ganserer (44), "Bu, sadece Yeşiller için değil, aynı zamanda trans-özgürlük hareketi ve tüm kuir (queer) topluluğu için de tarihi bir zafer" dedi.Sonuçların 'açık ve hoşgörülü bir toplumun sembolü olduğunu' dile getiren trans vekil, 'öncelik listesinin başında kimlik belgelerinde cinsiyet değişikliğinin onaylanması prosedürünün kolaylaştırılmasının bulunduğunu' belirtti.2013'te Bavyera eyaleti parlamentosuna seçilmiş olan ve iki oğlu bulunan Ganserer, 'lezbiyen annelerin evlat edinmesine izin verecek yasal değişiklikler için çalışacağını' sözlerine ekledi.Yeşillerin Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki listesinden parlamentoya giren Nyke Slawik (27), sonuçları 'inanılmaz' diye niteleyerek, "Çılgınlık! Hala inanamıyorum, ama bu tarihi seçim sonucuyla kesinlikle federal parlamento üyesi olacağım" paylaşımını yaptı.Slawik, 'homofobi ve transfobiye karşı ülke çapında eylem planı, kendi kaderini tayin hakkı yasası ve federal ayrımcılıkla mücadele yasasında düzeltmeler yapılması' çağrısında bulunmuştu.Almanya'da eşcinsellik 1969'da suç olmaktan çıkarıldı ve eşcinsel evlilikleri 2017'de yasallaştı. Ancak Alman toplumunun bazı kesimlerinde artan homofobi eğilimini gözler önüne seren polis verilerine göre, LGBT+ kişilere yönelik nefret suçları geçen yıl yüzde 36 arttı.
https://tr.sputniknews.com/20200513/almanyada-escinsellik-ve-transseksuelligi-hastalik-olarak-tanimlayan-dr-metin-cakirin-isine-son-1042035094.html
https://tr.sputniknews.com/20171002/almanya-escinsel-evlilik-1030396760.html
https://tr.sputniknews.com/20210926/isvicre-referandumunda-escinsellerin-evlenip-evlat-edinmelerinin-yasallasmasina-net-destek-1049257804.html
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almanya, lgbt, milletvekili, parlamento, tarih, meclis, ilk, trans
Almanya, ilk kez parlamentoya trans milletvekilleri gönderdi
18:16 27.09.2021 (güncellendi: 18:34 27.09.2021)
Her ikisi de Yeşiller'den milletvekili seçilen Tessa Ganserer ile Nyke Slawik, parlamentoda ilk kez trans temsilini 'tarihi zafer' olarak değerlendirdi.
Almanya'da dünkü genel seçimlerde parlamentoya ilk kez trans milletvekilleri girdi. 2017'de yüzde 8.9 olan oy oranını 2021'de 14.8'e çıkararak üçüncü parti olan Yeşiller'den milletvekili seçilen Tessa Ganserer ile Nyke Slawik, parlamentoda trans temsilini 'tarihi zafer' olarak yorumladı.
Reuters'e konuşan Tessa Ganserer (44), "Bu, sadece Yeşiller için değil, aynı zamanda trans-özgürlük hareketi ve tüm kuir (queer) topluluğu için de tarihi bir zafer" dedi.
Sonuçların 'açık ve hoşgörülü bir toplumun sembolü olduğunu' dile getiren trans vekil, 'öncelik listesinin başında kimlik belgelerinde cinsiyet değişikliğinin onaylanması prosedürünün kolaylaştırılmasının bulunduğunu' belirtti.
2013'te Bavyera eyaleti parlamentosuna seçilmiş olan ve iki oğlu bulunan Ganserer, 'lezbiyen annelerin evlat edinmesine izin verecek yasal değişiklikler için çalışacağını' sözlerine ekledi.
Yeşillerin Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki listesinden parlamentoya giren Nyke Slawik (27), sonuçları 'inanılmaz' diye niteleyerek, "Çılgınlık! Hala inanamıyorum, ama bu tarihi seçim sonucuyla kesinlikle federal parlamento üyesi olacağım" paylaşımını yaptı.
Slawik, 'homofobi ve transfobiye karşı ülke çapında eylem planı, kendi kaderini tayin hakkı yasası ve federal ayrımcılıkla mücadele yasasında düzeltmeler yapılması' çağrısında bulunmuştu.
Almanya'da eşcinsellik 1969'da suç olmaktan çıkarıldı ve eşcinsel evlilikleri 2017'de yasallaştı. Ancak Alman toplumunun bazı kesimlerinde artan homofobi eğilimini gözler önüne seren polis verilerine göre, LGBT+ kişilere yönelik nefret suçları geçen yıl yüzde 36 arttı.