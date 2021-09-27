https://tr.sputniknews.com/20210927/almanyada-18-turk-kokenli-aday-milletvekili-secildi--1049289550.html

Almanya'da 18 Türk kökenli aday milletvekili seçildi

Almanya'da 18 Türk kökenli aday milletvekili seçildi

Almanya'da dün yapılan genel seçimde, 18 Türk asıllı aday, milletvekili olarak Federal Meclis'e (Bundestag) girmeye hak kazandı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T17:23+0300

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Geçici ilk resmi sonuçlara göre, Aydan Özoğuz, Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Nezahat Baradari, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) milletvekili seçildi. Yeşiller Partisi'nden Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat ve Melis Sekmen meclise girmeye hak kazanırken, Sol Parti'den Ateş Gürpınar, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut da seçilen diğer Türk kökenli milletvekilleri oldu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Serap Güler milletvekili seçildi. Böylece geçen seçimde 14 olan Türk kökenli milletvekili sayısı bu seçimde 18'e yükseldi. Bunların dışında ayrıca seçilenler arasında, Türkiye kökenli Rum bir aileden gelen Takis Mehmet Ali de bulunuyor. Seçimde, 100'ün üzerinde Türk asıllı kişi adaylık açıklamıştı.

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almanya, seçim, türk