https://tr.sputniknews.com/20210927/almanyada-spdli-scholz-secimi-kazandigini-yesiller-ve-fdp-ile-hukumet-kuracagini-soyledi--1049272080.html

Almanya'da SPD'li Scholz seçimi kazandığını, Yeşiller ve FDP ile hükümet kuracağını söyledi

Almanya'da SPD'li Scholz seçimi kazandığını, Yeşiller ve FDP ile hükümet kuracağını söyledi

Almanya'yı Angela Merkel'in 16 yıllık başbakanlığından sonra yeni bir döneme taşıyan dünkü genel seçimden kılpayı farkla birinci çıkan Sosyal Demokrat... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T10:29+0300

2021-09-27T10:29+0300

2021-09-27T11:28+0300

dünya

almanya

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Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı dünkü genel seçimden kılpayı farkla birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Olaf Scholz, sonucu 'halkın koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik'e (CDU) muhalefe gitmesini söylemesi' diye değerlendirdi. 'CDU muhalefete'SPD'nin Berlin'deki merkezinde alkışlar eşliğinde diğer parti yetkilileriyle birlikte podyuma çıkan ve partinin kırmızı beyaz renklerinde çiçek buketi takdim edilen Scholz, "Seçmenler net şekilde konuştu, kimin hükümeti kurması gerektiğini söyledi" dedi.'Seçmenler üç partiyi güçlendirdi'Merkel'in koalisyon hükümetinin Maliye Bakanı Scholz "Seçmenler üç partiyi, Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'yi (FDP) güçlendirdi, dolayısıyla yurttaşların verdiği net yetki budur, gelecek hükümeti bu üçü kurmalıdır" diye konuştu. 'Yollarımız burada ayrılıyor'SPD'nin 2005'ten beri ilk kez hükümete liderlik etmesinin ateşini yakan Scholz (63), bu açıklamasıyla, gönüllülükten değil de mecburiyetten büyük koalisyon kurarak uzun yıllardır Almanya'yı birlikte yöneten CDU ile SPD'nin artık yollarını ayıracağının işaretini verdi. Laschet pes etmediAncak Merkel'in partisi CDU'nun adayı Armin Laschet (60), henüz pes etme alameti göstermezken, "Mesele aritmetik çoğunluğu elde etmek değil, hükümeti biraraya getirebilmek" dedi. Noel'i bulabilirNihayetinde her türlü renk kombinasyonuna gidebilecek hükümetin kurulması Noel'i bulabilir. Hükümet kurulana dek başbakanlığa Merkel vekalet edecek. SPD'nin yüzde 25.7, CDU ile Bavyera'daki kardeşi CSU'nun yüzde 24.1, Yeşiller'in yüzde 14.8, FDP'nin yüzde 11.5, aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) yüzde 10.3, Sol Parti'nin yüzde 4.9 oy aldığı seçimde, 30 yaş altındaki seçmenlerin tercihi Yeşiller ile FDP oldu. İklim kriziyle mücadele önerileriyle öne çıkan Yeşiller, yaklaşık yüzde 15 oy toplayarak tarihi sonuç elde etse de, anketlerde birinci parti olarak başladığı kampanyada koyduğu oy hedefine ulaşamadı.

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