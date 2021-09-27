https://tr.sputniknews.com/20210927/ankara-ve-baku-askeri-isbirligini-ve-ortak-tatbikatlari-gorustu-1049296687.html

Ankara ve Bakü askeri işbirliğini ve ortak tatbikatları görüştü

Ankara ve Bakü askeri işbirliğini ve ortak tatbikatları görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un bugün Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Deren başkanlığındaki heyeti kabul ettiği belirtildi. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T22:37+0300

2021-09-27T22:37+0300

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savunma

türkiye

azerbaycan

ortak tatbikat

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hasanov, Azerbaycan’ın askeri gücünü artırma amacıyla Türkiye’yle askeri, askeri-teknik ve askeri eğitim alanlarındaki işbirliğini genişlettiğini söyledi. Tüm bunlar, bölgede istikrarı sağlayan en önemli faktörlerden biri haline geldi” ifadesine yer verildi.Savunma Bakan Yardımcısı Deren’in, iki ülkenin ortak askeri sanayisinin gelişmesinin ve iki ülke arasında deneyim paylaşımının önemini kaydettiği aktarılan açıklamada, “Taraflar, Azerbaycan-Türkiye askeri işbirliğinin gelişimini ve ana yönlerini değerlendirdi, çeşitli birliklerin katılımıyla gerçekleşen ortak tatbikatlar hakkında görüş alışverişinde bulundu ve ilgi odağı olan diğer konulara değindi” dendi.

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türkiye, azerbaycan, ortak tatbikat