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Aziz Sancar: Uzaydan virüs gelme ihtimali 10 üzerinden eksi 19
Aziz Sancar: Uzaydan virüs gelme ihtimali 10 üzerinden eksi 19
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan gençlere, insanlığa faydalı olmak için... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T12:06+0300
2021-09-27T12:09+0300
virüs
aziz sancar
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sancar, 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen kendi alanında dünyanın en büyük festivali TEKNOFEST kapsamında, Dış Hatlar Terminali'ne kurulan TEKNOFEST Take Off İstanbul Sahnesi'nde gençlerle buluştu. Sancar'ı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar karşıladı. Bakan Mustafa Varank da tarihi buluşmaya ilişkin önemli anları bir video mesajla paylaştı. Varank, mesajında "Aziz Sancar Hocamız, bilim ve teknoloji sevdalısı gençlerle buluştu. Teknoloji meraklılarının birbirinden ilginç sorularına samimi cevaplar verdi. Her cümlesi dinlemeye değerdi" ifadelerini kullandı. Katılımcılar, TÜBİTAK'ın düzenlediği, 'Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlerle Buluşuyor' adını taşıyan programa yoğun ilgi gösterirken, Sancar, meraklı öğrencilerin sorularını samimiyetle yanıtladı. Nobel ile ilgili bir soru üzerine Sancar, "Nobel yapma yoluna çıkmayın. Bir şeyi keşfetmek için insanlığa, Türkiye'ye faydalı olmak için araştırmalar yapın. Nobel bunun bir yan ürünüdür" değerlendirmesinde bulundu. "Uzayda karşılaşabileceğimiz virüs ya da mikrop dünyaya getirildiği zaman insanların buna vereceği tepki nasıl olur sizce?" sorusuna, Sancar'ın "Öyle bir şey olma ihtimali 10 üzerinden eksi 19" yanıtı salondakilerce alkışlandı. Sancar, bir gencin "Dünyaya nam salmış Prof. Dr. Aziz Sancar, 16 yaşındaki Aziz'e ne söylemek ister?" şeklindeki sorusunu, "Ona milli takımda oynamayı bırak, çalış derim" şeklinde yanıtladı. "Etik, bilimsel çalışmaların önünde bir engel değil mi?" sorusu üzerine ise Sancar, şunları kaydetti: "Biyoetik önemli. 'Ben buluş yapacağım' diyerek hayvanlara eziyet edemezsiniz. İnsanlar üzerinde Naziler, Hitler deney yaptı. İnsanlar üzerinde deney yapamazsınız. İnsanın özgürlüğü, insanın değeri her şeyden daha önemli."
https://tr.sputniknews.com/20210518/abdli-profesor-nasa-dunyadaki-mikroplari-marsa-tasimis-olabilir-1044529880.html
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virüs, aziz sancar, mustafa varank, teknofest

Aziz Sancar: Uzaydan virüs gelme ihtimali 10 üzerinden eksi 19

12:06 27.09.2021 (güncellendi: 12:09 27.09.2021)
© AAAziz Sancar
Aziz Sancar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AA
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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan gençlere, insanlığa faydalı olmak için araştırma yapmaları tavsiyesinde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sancar, 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen kendi alanında dünyanın en büyük festivali TEKNOFEST kapsamında, Dış Hatlar Terminali'ne kurulan TEKNOFEST Take Off İstanbul Sahnesi'nde gençlerle buluştu.
Sancar'ı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar karşıladı. Bakan Mustafa Varank da tarihi buluşmaya ilişkin önemli anları bir video mesajla paylaştı. Varank, mesajında "Aziz Sancar Hocamız, bilim ve teknoloji sevdalısı gençlerle buluştu. Teknoloji meraklılarının birbirinden ilginç sorularına samimi cevaplar verdi. Her cümlesi dinlemeye değerdi" ifadelerini kullandı.
Katılımcılar, TÜBİTAK'ın düzenlediği, 'Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlerle Buluşuyor' adını taşıyan programa yoğun ilgi gösterirken, Sancar, meraklı öğrencilerin sorularını samimiyetle yanıtladı.
Nobel ile ilgili bir soru üzerine Sancar, "Nobel yapma yoluna çıkmayın. Bir şeyi keşfetmek için insanlığa, Türkiye'ye faydalı olmak için araştırmalar yapın. Nobel bunun bir yan ürünüdür" değerlendirmesinde bulundu.
"Uzayda karşılaşabileceğimiz virüs ya da mikrop dünyaya getirildiği zaman insanların buna vereceği tepki nasıl olur sizce?" sorusuna, Sancar'ın "Öyle bir şey olma ihtimali 10 üzerinden eksi 19" yanıtı salondakilerce alkışlandı.
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Sancar, bir gencin "Dünyaya nam salmış Prof. Dr. Aziz Sancar, 16 yaşındaki Aziz'e ne söylemek ister?" şeklindeki sorusunu, "Ona milli takımda oynamayı bırak, çalış derim" şeklinde yanıtladı.
"Etik, bilimsel çalışmaların önünde bir engel değil mi?" sorusu üzerine ise Sancar, şunları kaydetti: "Biyoetik önemli. 'Ben buluş yapacağım' diyerek hayvanlara eziyet edemezsiniz. İnsanlar üzerinde Naziler, Hitler deney yaptı. İnsanlar üzerinde deney yapamazsınız. İnsanın özgürlüğü, insanın değeri her şeyden daha önemli."
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