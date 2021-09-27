https://tr.sputniknews.com/20210927/belarus-dostluk-parkinda-bogac-bayrami-kutlandi-1049281340.html

Belarus Dostluk Parkı'nda Bogaç bayramı kutlandı

Belarus Dostluk Parkı'nda Bogaç bayramı kutlandı

Bakırköy’deki Belarus Dostluk Parkı’nda, Minsk Yanka Kupala Devlet Edebiyat Müzesi’nin desteğiyle Belarus bayramı Bogaç kutlandı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T14:11+0300

2021-09-27T14:11+0300

2021-09-27T14:11+0300

dünya

belarus

yemek

bayram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049281168_0:0:1048:591_1920x0_80_0_0_fb3773a51b61f02d40b7cda20f53c5a5.jpg

Belarus’un İstanbul Başkonsolosluğu’nun açıklamasına göre halk takviminde hasadın toplanması, doğurganlık, aile huzuruna adanan ve evlerde ocakların yakılmaya başlamasını simgeleyen Bogaç bayramı İstanbul’da kutlandı.Bakırköy’deki Belarus Dostluk Parkı’nda 25 Eylül’de gerçekleştirilen kutlamalara geniş katılım oldu.Belarus diasporasının yanı sıra kent yönetimi, konsolosluk temsilcileri ve İstanbulluların da yer aldığı şenliği basın mensupları da takip etti.Kutlamalar sırasında katılımcılar Belarus yemeklerini tatma imkanı buldu. Şenlikte ayrıca şair ve yazar Yanka Kupala konulu bir sergi ve ‘Birlikte Kupala’yı okuyalım’ başlıklı etkinlik düzenlendi.Kutlama öncesinde Yanka Kupala Devlet Edebiyat Müzesi Müdürü Yelena Leşkoviç, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Ekrem Aytar’ın katılımıyla, İstanbul Adam Mickiewicz Müzesi, Masumiyet Müzesi yönetimi ile görüştü. Taraflar müzelerarası işbirliği olasılıkları hakkında fikir paylaşımında bulundu.

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belarus, yemek, bayram