Belarus Dostluk Parkı'nda Bogaç bayramı kutlandı

Belarus’un İstanbul Başkonsolosluğu’nun açıklamasına göre halk takviminde hasadın toplanması, doğurganlık, aile huzuruna adanan ve evlerde ocakların yakılmaya başlamasını simgeleyen Bogaç bayramı İstanbul’da kutlandı.Bakırköy’deki Belarus Dostluk Parkı’nda 25 Eylül’de gerçekleştirilen kutlamalara geniş katılım oldu.Belarus diasporasının yanı sıra kent yönetimi, konsolosluk temsilcileri ve İstanbulluların da yer aldığı şenliği basın mensupları da takip etti.Kutlamalar sırasında katılımcılar Belarus yemeklerini tatma imkanı buldu. Şenlikte ayrıca şair ve yazar Yanka Kupala konulu bir sergi ve ‘Birlikte Kupala’yı okuyalım’ başlıklı etkinlik düzenlendi.Kutlama öncesinde Yanka Kupala Devlet Edebiyat Müzesi Müdürü Yelena Leşkoviç, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Ekrem Aytar’ın katılımıyla, İstanbul Adam Mickiewicz Müzesi, Masumiyet Müzesi yönetimi ile görüştü. Taraflar müzelerarası işbirliği olasılıkları hakkında fikir paylaşımında bulundu.
Bakırköy’deki Belarus Dostluk Parkı’nda, Minsk Yanka Kupala Devlet Edebiyat Müzesi’nin desteğiyle Belarus bayramı Bogaç kutlandı.
Belarus’un İstanbul Başkonsolosluğu’nun açıklamasına göre halk takviminde hasadın toplanması, doğurganlık, aile huzuruna adanan ve evlerde ocakların yakılmaya başlamasını simgeleyen Bogaç bayramı İstanbul’da kutlandı.
Bakırköy’deki Belarus Dostluk Parkı’nda 25 Eylül’de gerçekleştirilen kutlamalara geniş katılım oldu.
Belarus diasporasının yanı sıra kent yönetimi, konsolosluk temsilcileri ve İstanbulluların da yer aldığı şenliği basın mensupları da takip etti.
Kutlamalar sırasında katılımcılar Belarus yemeklerini tatma imkanı buldu. Şenlikte ayrıca şair ve yazar Yanka Kupala konulu bir sergi ve ‘Birlikte Kupala’yı okuyalım’ başlıklı etkinlik düzenlendi.
Kutlama öncesinde Yanka Kupala Devlet Edebiyat Müzesi Müdürü Yelena Leşkoviç, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Ekrem Aytar’ın katılımıyla, İstanbul Adam Mickiewicz Müzesi, Masumiyet Müzesi yönetimi ile görüştü. Taraflar müzelerarası işbirliği olasılıkları hakkında fikir paylaşımında bulundu.