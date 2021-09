https://tr.sputniknews.com/20210927/besiktas-avrupa-kupalarinda-226-macina-cikiyor-1049283991.html

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 226. maçına çıkıyor

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 226. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'da 225 maçtan 84'ünü kazandı, 94 karşılaşmadan...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 226. mücadelesine çıkacak.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 225 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 94 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 329 gol gördü.Şampiyonlar Ligi'nde 46. maçBeşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 46. mücadelesini yapacak.Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 85 gol gördü.Gruplarda Türk futbol tarihine geçtiKatıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.Hollanda takımlarıyla 8. maçına çıkacakSiyah-beyazlı ekip, Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek.Beşiktaş, yarınki rakibi Ajax ile daha önce iki kez eşleşti.İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi.Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda 1991-1992 sezonunda bir başka Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın rakibi olan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamlarken, deplasmandaki karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı.Beşiktaş, Hollanda ekiplerine karşı üstünlüğünü ise Feyenoord karşısında gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Beşiktaş rakibini deplasmanda 2-1 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne dek yaptıkları 8 maçın 5'ini kaybetti. Bu ülke takımlarına karşı iki kez üstünlük sağlayan Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.3 kez çeyrek final oynadıBeşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda aldı.UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybetti.Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.Son dönemde deplasmanda sıkıntılıBeşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 9 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 8 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.Söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 22 gol gördü.Beşiktaş, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan temsilcisi PAOK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan da 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.Siyah-beyazlı ekip, yarınki Ajax karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 113. kez deplasman mücadelesine çıkacak.Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 112 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 64 müsabakada ise yenildi.Dış sahada 128 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 212 gol gördü.Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa'da 4. maçBeşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında 4 mücadelesine çıkacak.Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup oldu. Söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaştı. Tek maç üzerinden İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibiyle normal ve uzatma süresini 1-1 berabere tamamlayan Beşiktaş, penaltı atışlarında 4-2 geride kalarak organizasyondan elendi.Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise bu sezon yenilgiyle başladı. Siyah-beyazlı ekip, C Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a İstanbul'da 2-1 yenildi.En golcü oyuncu Oktay DerelioğluSiyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede bulunuyor.Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma 12'şer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma TSİ 19.45'de başlayacak.Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.Beşiktaş'ta 11 eksikSiyah-beyazlı ekip yarınki önemli karşılaşmada 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek.Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek.Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ise yarınki karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek.

