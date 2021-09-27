https://tr.sputniknews.com/20210927/beyoglunda-uyusturucu-kuyrugu-1049284492.html

Beyoğlu'nda uyuşturucu kuyruğu: Polis harekete geçti

Beyoğlu'nda uyuşturucu kuyruğu: Polis harekete geçti

Beyoğlu'nda sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişinin görüntüleri polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri, uyuşturucu... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T15:21+0300

2021-09-27T15:21+0300

2021-09-27T15:22+0300

türkiye

istanbul

operasyon

beyoğlu

uyuşturucu

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişinin görüntüsü üzerine polis ekipleri harekete geçti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.Beyoğlu merkezli 60 ayrı adreste 56 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri destek verirken havadan polis helikopteri de katıldı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Beyoğlu İstiklal Mahallesi Büyük Yokuş Sokak’ta bulunan bir bina. uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpekleri yardımıyla adresler arandı. Yapılan aramalar neticesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Öte yandan operasyon düzenlenen diğer iller Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun oldu. Operasyon ile ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

türkiye

istanbul

beyoğlu

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istanbul, operasyon, beyoğlu, uyuşturucu