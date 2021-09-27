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Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan: Korkunç akciğer tablolarıyla karşılaşıyoruz
Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan: Korkunç akciğer tablolarıyla karşılaşıyoruz
Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 30’lu ve 40’lı yaşlar arasında çok ağır hastalar geldiğini belirterek, “Çok ciddi akciğer tutulumları ile... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T12:21+0300
2021-09-27T12:21+0300
koronavirüs
aşı
salgın
akciğer
koronavirüs
sema turan
aşı karşıtlığı
bilim kurulu üyesi prof. dr. sema kultufan turan
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Türkiye'de ağır hasta sayısının ciddi anlamda arttığını belirten Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakımda her yaş grubundan aşılanmamış kişilerin olduğuna dikkat çekti: 'Hatırlatma dozu önemli'Prof. Dr. Turan, yoğun bakım servislerinde yüzde 90’ların üzerinde doluluk olduğunu vurgulayarak, “Burada yüzde 50-60 oranında aşısız grup var. Yaklaşık yüzde 30-35 oranında da çift doz koronavirüs aşısı olmuş ama 3’üncü dozunu bir şekilde ihmal etmiş ya da geciktirmiş kişilerle karşı karşıyayız. O yüzden hatırlatma dozunun önemine de tekrardan vurgu yapmak istiyorum çünkü iki dozunu olmuş kişiler aslında aşının olumlu etkilerini yaşamış kişilerdir ama iki doz Sinovac sonrası üçüncü aydan sonra hatırlatma dozlarını olmaları gerekiyor” dedi.
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aşı, salgın, akciğer, koronavirüs, sema turan, aşı karşıtlığı, bilim kurulu üyesi prof. dr. sema kultufan turan

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan: Korkunç akciğer tablolarıyla karşılaşıyoruz

12:21 27.09.2021
© AAkoronavirüs, aşı
koronavirüs, aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AA
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Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 30’lu ve 40’lı yaşlar arasında çok ağır hastalar geldiğini belirterek, “Çok ciddi akciğer tutulumları ile karşılaşıyoruz. Bu kişilerle özellikle yoğun bakım ayağındayken konuştuğumuzda diyorlar ki ‘Keşke aşılansaydık’ çünkü hakikaten korkunç akciğer tabloları ile karşı karşıya kalıyoruz” dedi.
Türkiye'de ağır hasta sayısının ciddi anlamda arttığını belirten Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakımda her yaş grubundan aşılanmamış kişilerin olduğuna dikkat çekti:

“Özellikle ölüm sayılarıyla da bunu görebiliyorsunuz. Bizim de yoğun bakımlarımız şu anda Kovid-19 vakaları ile dolmuş durumda. Yoğun bakımda özellikle her yaş grubundan aşılanmamış bireyler var. Ama 20’li yaşlarla ileri yaş grubu geniş bir çerçevede. 30’lu ve 40’lı yaşlar arasında da çok ağır hastalar geliyor. Çok ciddi akciğer tutulumları ile karşılaşıyoruz. Bu kişilerle özellikle yoğun bakım ayağındayken konuştuğumuzda diyorlar ki ‘Keşke aşılansaydık’ çünkü hakikaten korkunç akciğer tabloları ile karşı karşıya kalıyoruz. Şu anda yoğun bakımlarımızda her yaş grubundan hasta var ama özellikle 20 ile ileri yaş grubunda çok sayıda hastamız var”.

'Hatırlatma dozu önemli'

Prof. Dr. Turan, yoğun bakım servislerinde yüzde 90’ların üzerinde doluluk olduğunu vurgulayarak, “Burada yüzde 50-60 oranında aşısız grup var. Yaklaşık yüzde 30-35 oranında da çift doz koronavirüs aşısı olmuş ama 3’üncü dozunu bir şekilde ihmal etmiş ya da geciktirmiş kişilerle karşı karşıyayız. O yüzden hatırlatma dozunun önemine de tekrardan vurgu yapmak istiyorum çünkü iki dozunu olmuş kişiler aslında aşının olumlu etkilerini yaşamış kişilerdir ama iki doz Sinovac sonrası üçüncü aydan sonra hatırlatma dozlarını olmaları gerekiyor” dedi.
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