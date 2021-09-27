Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan: Korkunç akciğer tablolarıyla karşılaşıyoruz

“Özellikle ölüm sayılarıyla da bunu görebiliyorsunuz. Bizim de yoğun bakımlarımız şu anda Kovid-19 vakaları ile dolmuş durumda. Yoğun bakımda özellikle her yaş grubundan aşılanmamış bireyler var. Ama 20’li yaşlarla ileri yaş grubu geniş bir çerçevede. 30’lu ve 40’lı yaşlar arasında da çok ağır hastalar geliyor. Çok ciddi akciğer tutulumları ile karşılaşıyoruz. Bu kişilerle özellikle yoğun bakım ayağındayken konuştuğumuzda diyorlar ki ‘Keşke aşılansaydık’ çünkü hakikaten korkunç akciğer tabloları ile karşı karşıya kalıyoruz. Şu anda yoğun bakımlarımızda her yaş grubundan hasta var ama özellikle 20 ile ileri yaş grubunda çok sayıda hastamız var”.