https://tr.sputniknews.com/20210927/bir-donem-guney-korede-fc-seoulu-calistiran-senol-gunes-yine-ayni-cografyaya-donebilir-1049282826.html

'Bir dönem Güney Kore'de FC Seoul'ü çalıştıran Şenol Güneş, yine aynı coğrafyaya dönebilir'

'Bir dönem Güney Kore'de FC Seoul'ü çalıştıran Şenol Güneş, yine aynı coğrafyaya dönebilir'

2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştıran Şenol Güneş'in, yine bu coğrafyadan bir takımla anlaşma sağlayabileceği ileri sürüldü. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T14:50+0300

2021-09-27T14:50+0300

2021-09-27T14:50+0300

spor

güney kore

türkiye a milli futbol takımı

şenol güneş

teknik direktör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1044902994_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_257be3e4f9b83bf64f0f7aeaa16ae293.jpg

Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'in, bundan sonraki yol haritasıyla ilgili bir iddia ileri sürüldü. Akşam gazetesinde yer alan habere göre Başakşehir, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddeden Güneş, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemiyor.2002 Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı'yla 3.'lük yaşayan Güneş, turnuva sonrası Uzak Doğu'daki popülaritesini artırmış ve 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı. Şenol Güneş'in herhangi bir yabancı milli takımdan teklif almaması halinde bu coğrafyadan bir takımla anlaşma sağlayabileceği iddia ediliyor.Öte yandan daha önce yaptığı açıklamada 'Milli takım benim için en ideal yer' diyen Şenol Güneş, yabancı milli takım çalıştırma fikrine sıcak bakıyor.

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güney kore, türkiye a milli futbol takımı, şenol güneş, teknik direktör