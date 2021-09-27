Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210927/bir-donem-guney-korede-fc-seoulu-calistiran-senol-gunes-yine-ayni-cografyaya-donebilir-1049282826.html
'Bir dönem Güney Kore'de FC Seoul'ü çalıştıran Şenol Güneş, yine aynı coğrafyaya dönebilir'
'Bir dönem Güney Kore'de FC Seoul'ü çalıştıran Şenol Güneş, yine aynı coğrafyaya dönebilir'
2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştıran Şenol Güneş'in, yine bu coğrafyadan bir takımla anlaşma sağlayabileceği ileri sürüldü. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T14:50+0300
2021-09-27T14:50+0300
2021-09-27T14:50+0300
spor
güney kore
türkiye a milli futbol takımı
şenol güneş
teknik direktör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1044902994_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_257be3e4f9b83bf64f0f7aeaa16ae293.jpg
Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'in, bundan sonraki yol haritasıyla ilgili bir iddia ileri sürüldü. Akşam gazetesinde yer alan habere göre Başakşehir, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddeden Güneş, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemiyor.2002 Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı'yla 3.'lük yaşayan Güneş, turnuva sonrası Uzak Doğu'daki popülaritesini artırmış ve 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı. Şenol Güneş'in herhangi bir yabancı milli takımdan teklif almaması halinde bu coğrafyadan bir takımla anlaşma sağlayabileceği iddia ediliyor.Öte yandan daha önce yaptığı açıklamada 'Milli takım benim için en ideal yer' diyen Şenol Güneş, yabancı milli takım çalıştırma fikrine sıcak bakıyor.
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1044902994_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_995d4160f4fcc61436baaebf9aa7a429.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
güney kore, türkiye a milli futbol takımı, şenol güneş, teknik direktör
'Bir dönem Güney Kore'de FC Seoul'ü çalıştıran Şenol Güneş, yine aynı coğrafyaya dönebilir'
2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştıran Şenol Güneş'in, yine bu coğrafyadan bir takımla anlaşma sağlayabileceği ileri sürüldü.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'in, bundan sonraki yol haritasıyla ilgili bir iddia ileri sürüldü.
Akşam gazetesinde yer alan
habere göre Başakşehir, Çaykur Rizespor, Göztepe
ve
Yeni Malatyaspor
'dan gelen teklifleri reddeden Güneş, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemiyor.
2002 Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı'yla 3.'lük yaşayan Güneş, turnuva sonrası Uzak Doğu'daki popülaritesini artırmış ve 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı.
Şenol Güneş'in herhangi bir yabancı milli takımdan teklif almaması halinde bu coğrafyadan bir takımla anlaşma sağlayabileceği iddia ediliyor.
Öte yandan daha önce yaptığı açıklamada
'Milli takım benim için en ideal yer' diyen Şenol Güneş, yabancı milli takım çalıştırma fikrine sıcak bakıyor.