BM toplantısının ardından Kovid-19 krizi: Bolsonaro'ya eşlik eden dördüncü kişi de pozitif çıktı

Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Eduardo Bolsonaro ve bir diplomatın ardından devlete ait finansal hizmetler şirketi Caixa’nın başkanı Pedro Guimaraes de Kovid-19’a yakalandığını açıkladı.Guimaraes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:“Herkesi Kovid-19’a yakalandığım konusunda bilgilendirmek istiyorum. Karantinaya gireceğim. Daha önce iki doz aşımı olmuştum ve gerekli ilaçları kullanmaya başlayacağım. ABD’den döndüğümüzden beri halihazırda karantinadaydım. Herhangi bir semptomum bulunmuyor ve evden çalışmalarımı yürütmeye devam edeceğim.”
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York kentinde eşlik eden dördüncü kişi de Kovid-19’a yakalandı.
Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Eduardo Bolsonaro ve bir diplomatın ardından devlete ait finansal hizmetler şirketi Caixa’nın başkanı Pedro Guimaraes de Kovid-19’a yakalandığını açıkladı.
Guimaraes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Herkesi Kovid-19’a yakalandığım konusunda bilgilendirmek istiyorum. Karantinaya gireceğim. Daha önce iki doz aşımı olmuştum ve gerekli ilaçları kullanmaya başlayacağım. ABD’den döndüğümüzden beri halihazırda karantinadaydım. Herhangi bir semptomum bulunmuyor ve evden çalışmalarımı yürütmeye devam edeceğim.”