https://tr.sputniknews.com/20210927/bm-toplantisinin-ardindan-kovid-19-krizi-bolsonaroya-eslik-eden-dorduncu-kisi-de-pozitif-cikti-1049276136.html

BM toplantısının ardından Kovid-19 krizi: Bolsonaro'ya eşlik eden dördüncü kişi de pozitif çıktı

BM toplantısının ardından Kovid-19 krizi: Bolsonaro'ya eşlik eden dördüncü kişi de pozitif çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York kentinde eşlik eden dördüncü kişi de Kovid-19’a yakalandı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T12:12+0300

2021-09-27T12:12+0300

2021-09-27T12:12+0300

dünya

brezilya

birleşmiş milletler genel kurulu

jair bolsonaro

koronavirüs

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Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Eduardo Bolsonaro ve bir diplomatın ardından devlete ait finansal hizmetler şirketi Caixa’nın başkanı Pedro Guimaraes de Kovid-19’a yakalandığını açıkladı.Guimaraes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:“Herkesi Kovid-19’a yakalandığım konusunda bilgilendirmek istiyorum. Karantinaya gireceğim. Daha önce iki doz aşımı olmuştum ve gerekli ilaçları kullanmaya başlayacağım. ABD’den döndüğümüzden beri halihazırda karantinadaydım. Herhangi bir semptomum bulunmuyor ve evden çalışmalarımı yürütmeye devam edeceğim.”

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brezilya, birleşmiş milletler genel kurulu, jair bolsonaro, koronavirüs