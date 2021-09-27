https://tr.sputniknews.com/20210927/can-atakli-muhalefetin-ortak-adayini-acikliyorum-ilhan-kesici-1049269336.html

Can Ataklı: Muhalefetin ortak adayını açıklıyorum; İlhan Kesici

Can Ataklı: Muhalefetin ortak adayını açıklıyorum; İlhan Kesici

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının İlhan Kesici olduğunu ileri sürdü. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T08:16+0300

2021-09-27T08:16+0300

2021-09-27T08:15+0300

politika

aday

can ataklı

ilhan kesici

muhalefet

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Korkusuz yazarı Can Ataklı, muhalefetin adayının İlhan Kesici olduğunu iddia etti ve “Gözlediğim kadarıyla muhalefet ‘birlik ve beraberlik ruhu içinde’ bir çıkış noktası buldu” diyen Ataklı, ileri sürdüğü kulis bilgi için, “Sağlam bilgidir, öncekiler gibi, merak etmeyin” dedi.“Hızla demokrasiye ve parlamenter rejime dönüşteki ‘kilit cumhurbaşkanı adayı’ İlhan Kesici olacak” diyen Ataklı, “Kesici ile gerekli görüşmeler yapıldı. Kesici muhalefet liderlerine anayasal değişikliklerin yapılması sırasında nasıl bir yönetim uygulayacağını, Cumhurbaşkanlığı görevini nasıl yürüteceğini anlattı, karşılıklı mutabakat sağlandı. Peki, açıklama ne zaman yapılacak? Bilemem, ama ben yaptım işte” ifadelerini kullandı.

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aday, can ataklı, ilhan kesici, muhalefet