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Can Ataklı: Muhalefetin ortak adayını açıklıyorum; İlhan Kesici
Can Ataklı: Muhalefetin ortak adayını açıklıyorum; İlhan Kesici
Korkusuz yazarı Can Ataklı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının İlhan Kesici olduğunu ileri sürdü. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T08:16+0300
2021-09-27T08:15+0300
politika
aday
can ataklı
ilhan kesici
muhalefet
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Korkusuz yazarı Can Ataklı, muhalefetin adayının İlhan Kesici olduğunu iddia etti ve “Gözlediğim kadarıyla muhalefet ‘birlik ve beraberlik ruhu içinde’ bir çıkış noktası buldu” diyen Ataklı, ileri sürdüğü kulis bilgi için, “Sağlam bilgidir, öncekiler gibi, merak etmeyin” dedi.“Hızla demokrasiye ve parlamenter rejime dönüşteki ‘kilit cumhurbaşkanı adayı’ İlhan Kesici olacak” diyen Ataklı, “Kesici ile gerekli görüşmeler yapıldı. Kesici muhalefet liderlerine anayasal değişikliklerin yapılması sırasında nasıl bir yönetim uygulayacağını, Cumhurbaşkanlığı görevini nasıl yürüteceğini anlattı, karşılıklı mutabakat sağlandı. Peki, açıklama ne zaman yapılacak? Bilemem, ama ben yaptım işte” ifadelerini kullandı.
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aday, can ataklı, ilhan kesici, muhalefet

Can Ataklı: Muhalefetin ortak adayını açıklıyorum; İlhan Kesici

08:16 27.09.2021
© AP Photo / Burhan Özbiliciİlhan Kesici
İlhan Kesici - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Burhan Özbilici
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Korkusuz yazarı Can Ataklı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının İlhan Kesici olduğunu ileri sürdü.
Korkusuz yazarı Can Ataklı, muhalefetin adayının İlhan Kesici olduğunu iddia etti ve “Gözlediğim kadarıyla muhalefet ‘birlik ve beraberlik ruhu içinde’ bir çıkış noktası buldu” diyen Ataklı, ileri sürdüğü kulis bilgi için, “Sağlam bilgidir, öncekiler gibi, merak etmeyin” dedi.
“Hızla demokrasiye ve parlamenter rejime dönüşteki ‘kilit cumhurbaşkanı adayı’ İlhan Kesici olacak” diyen Ataklı, “Kesici ile gerekli görüşmeler yapıldı. Kesici muhalefet liderlerine anayasal değişikliklerin yapılması sırasında nasıl bir yönetim uygulayacağını, Cumhurbaşkanlığı görevini nasıl yürüteceğini anlattı, karşılıklı mutabakat sağlandı. Peki, açıklama ne zaman yapılacak? Bilemem, ama ben yaptım işte” ifadelerini kullandı.
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