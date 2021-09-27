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Çatışmada ağır yaralanan ve tedavisinin ardından terhis edilen Tiryaki'ye 43 yıl sonra gazilik
Çatışmada ağır yaralanan ve tedavisinin ardından terhis edilen Tiryaki'ye 43 yıl sonra gazilik
Suriye sınırında, 1978 yılında kaçakçılarla girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olup, terhis edilen Trabzonlu er Mustafa Tiryaki... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T12:07+0300
2021-09-27T12:07+0300
yaşam
türkiye
trabzon
gazi
madalya
askerlik
gazilik unvanı
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Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan Mustafa Tiryaki, 29 Temmuz 1978’de, Şanlıurfa Jandarma Hudut Taburu’nda askerlik yaptığı sırada Suriye sınırında kaçakçılarla girdiği çatışmada isabet eden mermilerle yaralandı.Ankara’da 2 ay boyunca tedavi gören Tiryaki, ardından taburcu edildi. Döndüğü memleketinde sağlık sorunları devam eden Tiryaki, bir dizi ameliyat geçirdi.‘Gazilik’ unvanı için hukuk mücadelesi veren Tiryaki, süreçleri takip edemediği için sonuç alamadı.'Başından da mermi çıktı'Mustafa Tiryaki, 5 yıl önce baş ağrısı ve görme bozukluğu şikayeti ile hastaneye başvurdu. Tiryaki’nin başının sol ön kısmında, askerde yaralandığı dönemden kalan mermi çekirdeği olduğu belirlenirken, risk nedeniyle alınamadı.Raporlarını alan Tiryaki, ‘gazilik’ unvanı için yeniden hukuk mücadelesine girişti. 5 yıl süren davalar sonucu yargı kararı ile Tiryaki’ye ‘gazilik’ unvanı beratı ve madalyası verildi.'Artık ölsem de gözüm açık gitmem'Büyük mutluluk yaşadığını anlatan Mustafa Tiryaki, “Davamda haklı olduğumu bildiğim için hiç peşini bırakmadım. Mücadelemden vazgeçmedim. Bizim dönemimizde askerlik 20 aydı. Ben askerliğimi yaparken arkadaşlarımı şehit verdim. Gazi olan arkadaşlarım da oldu ama bana ‘gazilik’ unvanı verilmedi. Görüşmediğim, kapısını çalmadığım kimse kalmamıştı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği avukatları bana çok yardımcı oldu. Onların açtığı davalarla gazilik onurumu aldım. Yüzümde gururla taşıdığım izlerim ve kafamdaki mermi ile bu onura nail oldum, ölsem de gözüm açık gitmez” diye konuştu.
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türkiye, trabzon, gazi, madalya, askerlik, gazilik unvanı

Çatışmada ağır yaralanan ve tedavisinin ardından terhis edilen Tiryaki'ye 43 yıl sonra gazilik

12:07 27.09.2021
© DHATrabzonlu er Mustafa Tiryaki
Trabzonlu er Mustafa Tiryaki - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© DHA
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Suriye sınırında, 1978 yılında kaçakçılarla girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olup, terhis edilen Trabzonlu er Mustafa Tiryaki, girişimlerine rağmen gazi sayılmadı. 5 yıl önce baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede başında mermi olduğu ortaya çıkan Tiryaki'ye 43 yıl sonra 'gazilik' unvanı ve madalyası verildi.
Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan Mustafa Tiryaki, 29 Temmuz 1978’de, Şanlıurfa Jandarma Hudut Taburu’nda askerlik yaptığı sırada Suriye sınırında kaçakçılarla girdiği çatışmada isabet eden mermilerle yaralandı.
Ankara’da 2 ay boyunca tedavi gören Tiryaki, ardından taburcu edildi. Döndüğü memleketinde sağlık sorunları devam eden Tiryaki, bir dizi ameliyat geçirdi.
Gazilik’ unvanı için hukuk mücadelesi veren Tiryaki, süreçleri takip edemediği için sonuç alamadı.

'Başından da mermi çıktı'

Mustafa Tiryaki, 5 yıl önce baş ağrısı ve görme bozukluğu şikayeti ile hastaneye başvurdu. Tiryaki’nin başının sol ön kısmında, askerde yaralandığı dönemden kalan mermi çekirdeği olduğu belirlenirken, risk nedeniyle alınamadı.
Raporlarını alan Tiryaki, ‘gazilik’ unvanı için yeniden hukuk mücadelesine girişti. 5 yıl süren davalar sonucu yargı kararı ile Tiryaki’ye ‘gazilikunvanı beratı ve madalyası verildi.

'Artık ölsem de gözüm açık gitmem'

Büyük mutluluk yaşadığını anlatan Mustafa Tiryaki, “Davamda haklı olduğumu bildiğim için hiç peşini bırakmadım. Mücadelemden vazgeçmedim. Bizim dönemimizde askerlik 20 aydı. Ben askerliğimi yaparken arkadaşlarımı şehit verdim. Gazi olan arkadaşlarım da oldu ama bana ‘gazilik’ unvanı verilmedi. Görüşmediğim, kapısını çalmadığım kimse kalmamıştı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği avukatları bana çok yardımcı oldu. Onların açtığı davalarla gazilik onurumu aldım. Yüzümde gururla taşıdığım izlerim ve kafamdaki mermi ile bu onura nail oldum, ölsem de gözüm açık gitmez” diye konuştu.
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