https://tr.sputniknews.com/20210927/chpden-elektrik-su-dogalgaz-ve-internette-kdv-oranlarinin-yuzde-1e-dusmesi-icin-kanun-teklifi-1049286249.html
CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internette KDV oranlarının yüzde 1'e düşmesi için kanun teklifi
CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internette KDV oranlarının yüzde 1'e düşmesi için kanun teklifi
CHP milletvekilleri, konutlardaki elektrik, su, doğalgaz ve internet hizmetlerinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T16:12+0300
2021-09-27T16:12+0300
2021-09-27T16:12+0300
ekonomi
chp
elektrik
kdv
su
fatura
kanun teklifi
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CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, konutlarda tüketilen elektrik, su, doğalgaz ücretleri ve kablolu internet hizmetlerinden alınan yüzde 18 KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi hazırladıklarını duyurdu.Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Gök, söz konusu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduklarını belirtti.
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chp, elektrik, kdv, su, fatura, kanun teklifi
CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internette KDV oranlarının yüzde 1'e düşmesi için kanun teklifi
CHP milletvekilleri, konutlardaki elektrik, su, doğalgaz ve internet hizmetlerinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi.
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, konutlarda tüketilen elektrik, su, doğalgaz ücretleri ve kablolu internet hizmetlerinden alınan yüzde 18 KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi hazırladıklarını duyurdu.
Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Gök, söz konusu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduklarını belirtti.