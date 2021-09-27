https://tr.sputniknews.com/20210927/chpli-murat-bakan-maarif-personeli-ile-turkiyedeki-ogretmenin-maasi-arasinda-9-kat-fark-var-1049271179.html

CHP'li Murat Bakan: ‘Maarif’ personeli ile Türkiye’deki öğretmenin maaşı arasında 9 kat fark var

CHP'li Murat Bakan: ‘Maarif’ personeli ile Türkiye’deki öğretmenin maaşı arasında 9 kat fark var

CHP'li Murat Bakan, yurt dışındaki Türkiye Maarif Vakfı öğretmenlerinin Türkiye'deki meslektaşlarından dokuz kat fazla ücret aldığını söyledi. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T10:00+0300

2021-09-27T10:00+0300

2021-09-27T10:00+0300

türkiye

türkiye

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öğretmen

maaş

türkiye maarif vakfı

murat bakan

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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye Maarif Vakfı ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Sorulara vakıftan gelen yanıtlara göre, 44 ülkede faliyet gösteren vakfın 361 okul müdürlüğü, bir üniversitesi, 13 eğitim merkezi ve 43 de yurdu bulunuyor. Yanıtta Türkiye’den yurtdışındaki vakfa ait okul ve yurtlarda görevlendirilmek üzere gönderilen kişi sayısı da yer aldı. Buna göre bu yıl için en fazla kişi 63 ile Pakistan Temsilciliği’nde görevlendirildi. İkinci sırada ise 54 kişi ile Afganistan Temsilciliği geliyor.Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, CHP’li Bakan, önergenin yanıtlandığı tarihte Türkiye’den yurtdışına Maarif Vakfı okul ve yurtlarında görevli olarak gönderilen kişilere yapılan aylık ödemelerin alt ve üst sınırlarını da sordu. Mustafa Çakır imzalı haberin devamında şunlar kaydedildi:"Yanıtta, vakfın yurtdışı maaşlarının Türkiye’den yurtdışına öğretmen ve eğitim personeli gönderilmesi konusunda yetkili bakanlıklar arası ortak kültür komisyonu tarafından belirlenen ücret aralığı ve faaliyette bulunulan ülkelerin içinde bulundukları ekonomik şartlar göz önüne alınarak belirlendiği kaydedildi. Bu çerçevede yurtdışı personele ödenen aylık ücretin alt sınırının 2 bin 887 dolar, üst sınırının ise 6 bin 637 dolar olduğu belirtildi. Vakfın yanıtı 7 Eylül tarihli. Bu tarihte dolar 8.34 seviyelerindeydi. Buna göre yurtdışı personele ödenen ücretin o tarihte TL olarak karşılığı alt sınırda yaklaşık 24 bin TL’ydi. Üst sınırda ise 55 bin 352 TL’ye ulaşılıyordu. Dün öğle saatlerinde dolar 8.88 TL seviyelerindeydi. Bu durumda vakfın yurtdışı personeline ödenen aylık ücretin üst sınırı 58 bin 472 TL’ye kadar çıkmış durumda. Türkiye’de bir öğretmenin (aile ve çocuk yardımı dahil) aylık maaşı 6 bin 587 TL. 6 bin 744 yerel personelYanıtta, vakfın Eylül 2021 itibarıyla yerel kaynaktan toplam 6 bin 744 personel istihdam ettiği de belirtilerek, 'çalışanların bölgelere göre işveren maliyetleri' de sıralandı.- Yanıta göre, Avrupa bölgesinde ödenen en düşük miktar aylık ortalama bin 130 euro, en yüksek miktar aylık ortalama bin 860 euro.- Güney Amerika bölgesinde ödenen en düşük miktar aylık ortalama 16 dolar, en yüksek miktar 165 dolar.- Kuzey Amerika’da ödenen en düşük miktar aylık ortalama bin 730 dolar, en yüksek miktar aylık ortalama 4 bin 200 dolar.- Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ödenen en düşük miktar aylık ortalama 325 dolar, en yüksek miktar aylık ortalama bin 200 dolar.- Afrika bölgesi için en düşük miktar aylık ortalama 156 dolar, en yüksek miktar 750 dolar.- Doğu Avrupa ve Balkanlar bölgesindeki ödenen en düşük miktar aylık ortalama 350 euro, en yüksek miktar bin 400 euro. Asya Pasifik bölgesindeki en düşük miktar aylık ortalama 140 dolar, en yüksek miktar 665 dolar."

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