https://tr.sputniknews.com/20210927/cinde-kripto-para-icin-yeni-karar-huobi-ve-binance-cinli-yatirimcilari-kabul-etmeyecek-1049285725.html

Çin'de kripto para için yeni karar: Huobi ve Binance, Çinli yatırımcıları kabul etmeyecek

Çin'de kripto para için yeni karar: Huobi ve Binance, Çinli yatırımcıları kabul etmeyecek

Kripto para borsaları Huobi ve Binance, Çinli yatırımcıları kabul etmeyi durdurma kararı aldı. Çin'in en büyük kripto para borsası olan Huobi, Çinli... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T15:52+0300

2021-09-27T15:52+0300

2021-09-27T15:52+0300

ekonomi

çin

yasa dışı

piyasa

yasak

bitcoin

kripto para

dogecoin

ethereum

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Pekin'in kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etmesinin ardından kripto para platformlarından yeni hamle geldi.Kripto para borsalarından Binance ve Huobi, Çinli yatırımcıları artık kabul etmeyeceğini duyurdu.Huobi ayrıca 2021 yılının bitişine kadar Çinli kullanıcıların hesaplarını kapatacağını da açıkladı. 24 Temmuz tarihinde alınan kararla Çin Merkez Bankası, ülke dışındaki borsaların işlemleri de dahil olmak üzere tüm kripto para işlemlerinin yasa dışı faaliyet kapsamına alındığını ilan etmişti.

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çin, yasa dışı, piyasa, yasak, bitcoin, kripto para, dogecoin, ethereum