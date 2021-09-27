Çin'de kripto para için yeni karar: Huobi ve Binance, Çinli yatırımcıları kabul etmeyecek

Pekin'in kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etmesinin ardından kripto para platformlarından yeni hamle geldi.Kripto para borsalarından Binance ve Huobi, Çinli yatırımcıları artık kabul etmeyeceğini duyurdu.Huobi ayrıca 2021 yılının bitişine kadar Çinli kullanıcıların hesaplarını kapatacağını da açıkladı. 24 Temmuz tarihinde alınan kararla Çin Merkez Bankası, ülke dışındaki borsaların işlemleri de dahil olmak üzere tüm kripto para işlemlerinin yasa dışı faaliyet kapsamına alındığını ilan etmişti.
Kripto para borsaları Huobi ve Binance, Çinli yatırımcıları kabul etmeyi durdurma kararı aldı. Çin'in en büyük kripto para borsası olan Huobi, Çinli yatırımcıların hesaplarını 2021 yılı sonuna kadar kapatacağını açıkladı.
Pekin'in kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etmesinin ardından kripto para platformlarından yeni hamle geldi.