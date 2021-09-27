https://tr.sputniknews.com/20210927/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-ilham-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1049291865.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T18:33+0300

2021-09-27T18:33+0300

2021-09-27T19:14+0300

recep tayyip erdoğan

azerbaycan

ilham aliyev

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Aliyev’e tebriklerini iletti.Azerbaycan’ın Anım Günü münasebetiyle, bu mücadelede şehit olanları rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ı Karabağ Zaferi’ne ulaştıran birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem devlet hem de millet olarak kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

azerbaycan

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recep tayyip erdoğan, azerbaycan, ilham aliyev