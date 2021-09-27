Demirtaş: HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin 11 maddelik 'Demokrasi Tutum Belgesi'ni değerlendirdi.Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Demirtaş, "Bu değerli çağrıların karşılık bulması demokrasimizin ve iç barışımızın gelişip kalıcılaşması açısından son derece önemlidir. HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir. Bu deklarasyon da bunun en somut göstergesidir. Hayırlı olsun" dedi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin 11 maddelik 'Demokrasi Tutum Belgesi'yle ilgili olarak "HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir. Bu deklarasyon da bunun en somut göstergesidir" dedi.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin 11 maddelik 'Demokrasi Tutum Belgesi'ni değerlendirdi.
Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Demirtaş, "Bu değerli çağrıların karşılık bulması demokrasimizin ve iç barışımızın gelişip kalıcılaşması açısından son derece önemlidir. HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir. Bu deklarasyon da bunun en somut göstergesidir. Hayırlı olsun" dedi.
Bu değerli çağrıların karşılık bulması demokrasimizin ve iç barışımızın gelişip kalıcılaşması açısından son derece önemlidir.
HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir. Bu deklarasyon da bunun en somut göstergesidir. Hayırlı olsun. https://t.co/SUXIi3MiTv