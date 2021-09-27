Dolar/TL'de yeni zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararıyla yükselişini hızlandıran dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe de rekor tazeleyerek başladı.Geçen haftanın son işlem saatlerinde tarihi zirvesini 8.89'un üzerine taşıyan dolar/TL, bu sabah da yönünü yukarı çevirdi. Sabahın erken saatlerinde geçen haftanın kapanışının altında, 8.87'ler civarında dengelenen dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu yükselişle birlikte dolar/TL, cuma günü gördüğü tarihi zirvesini 8.8933'e kadar yükseltti. Euro/TL ise cuma günkü kapanış seviyesi olan 10.4288'in hemen altında yatay seyrediyor.
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla tarihi zirveyi gören dolar/TL, bu sabah rekorunu 8.8933 olarak güncelledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararıyla yükselişini hızlandıran dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe de rekor tazeleyerek başladı.
Geçen haftanın son işlem saatlerinde tarihi zirvesini 8.89'un üzerine taşıyan dolar/TL, bu sabah da yönünü yukarı çevirdi. Sabahın erken saatlerinde geçen haftanın kapanışının altında, 8.87'ler civarında dengelenen dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti.
Bu yükselişle birlikte dolar/TL, cuma günü gördüğü tarihi zirvesini 8.8933'e kadar yükseltti. Euro/TL ise cuma günkü kapanış seviyesi olan 10.4288'in hemen altında yatay seyrediyor.