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Dolar/TL'de yeni zirve
Dolar/TL'de yeni zirve
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla tarihi zirveyi gören dolar/TL, bu sabah rekorunu 8.8933 olarak güncelledi. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T09:26+0300
2021-09-27T09:26+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararıyla yükselişini hızlandıran dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe de rekor tazeleyerek başladı.Geçen haftanın son işlem saatlerinde tarihi zirvesini 8.89'un üzerine taşıyan dolar/TL, bu sabah da yönünü yukarı çevirdi. Sabahın erken saatlerinde geçen haftanın kapanışının altında, 8.87'ler civarında dengelenen dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu yükselişle birlikte dolar/TL, cuma günü gördüğü tarihi zirvesini 8.8933'e kadar yükseltti. Euro/TL ise cuma günkü kapanış seviyesi olan 10.4288'in hemen altında yatay seyrediyor.
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tl, euro, dolar, piyasa, ekonomi

Dolar/TL'de yeni zirve

09:26 27.09.2021
© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photodolar, tl
dolar, tl - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla tarihi zirveyi gören dolar/TL, bu sabah rekorunu 8.8933 olarak güncelledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararıyla yükselişini hızlandıran dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe de rekor tazeleyerek başladı.
Geçen haftanın son işlem saatlerinde tarihi zirvesini 8.89'un üzerine taşıyan dolar/TL, bu sabah da yönünü yukarı çevirdi. Sabahın erken saatlerinde geçen haftanın kapanışının altında, 8.87'ler civarında dengelenen dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti.
Bu yükselişle birlikte dolar/TL, cuma günü gördüğü tarihi zirvesini 8.8933'e kadar yükseltti. Euro/TL ise cuma günkü kapanış seviyesi olan 10.4288'in hemen altında yatay seyrediyor.
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