https://tr.sputniknews.com/20210927/dolartlde-yeni-zirve-1049270440.html

Dolar/TL'de yeni zirve

Dolar/TL'de yeni zirve

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla tarihi zirveyi gören dolar/TL, bu sabah rekorunu 8.8933 olarak güncelledi. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T09:26+0300

2021-09-27T09:26+0300

2021-09-27T09:26+0300

ekonomi

tl

euro

dolar

piyasa

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103472/02/1034720260_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4c2da34006a33130b113e8c23e5ce0ed.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararıyla yükselişini hızlandıran dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe de rekor tazeleyerek başladı.Geçen haftanın son işlem saatlerinde tarihi zirvesini 8.89'un üzerine taşıyan dolar/TL, bu sabah da yönünü yukarı çevirdi. Sabahın erken saatlerinde geçen haftanın kapanışının altında, 8.87'ler civarında dengelenen dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu yükselişle birlikte dolar/TL, cuma günü gördüğü tarihi zirvesini 8.8933'e kadar yükseltti. Euro/TL ise cuma günkü kapanış seviyesi olan 10.4288'in hemen altında yatay seyrediyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tl, euro, dolar, piyasa, ekonomi