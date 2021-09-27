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‘DSÖ, Kovid-19 kökeniyle ilgili soruşturmayı yeniden açacak’
‘DSÖ, Kovid-19 kökeniyle ilgili soruşturmayı yeniden açacak’
The Wall Street Journal, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Kovid-19 salgınına yol açan virüsün kökenine ilişkin soruşturmaya devam etmeyi planladığını belirtti. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T17:44+0300
2021-09-27T17:46+0300
koronavirüs
çin
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
soruşturma
vuhan
kovid-19
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Kovid-19 salgınına yol açan virüsün kökenine ilişkin soruşturmaya devam edileceğini bildiren DSÖ temsilcileri, bu görevi yerine getirmek için fazla zamanın kalmadığını dile getirdi.DSÖ’nün, aralarında biyogüvenlik ve laboratuvar güvenliği uzmanları ile hayvan hastalıkları uzmanlarının yer alacağı 20 kişilik bir ekip kuracağı aktarıldı.DSÖ’nün, daha önce Kovid-19’un kökenini araştırmak için kurduğu ekip, Ocak-Şubat döneminde Çin’de çalışmalar yapmıştı. Çin’in Vuhan şehrinde, virüs sızıntısının yaşandığı iddia edilen BSL-4 laboratuvarı dahil Vuhan Viroloji Enstitüsü’nü ziyaret eden uzmanlar, ayrıca hastaneyi, deniz ürünleri çarşısını ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ni incelemişlerdi.Bu ekibin hazırladığı rapora göre, Kovid-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsü kuvvetle muhtemel yarasalardan başka bir hayvan üzerinden insana bulaştı.Ancak DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, uzmanların virüsün kaynağını bulmadığını, bu nedenle laboratuvar sızıntısı ihtimali üzerinde araştırmalara devam edilmesi çağrısında bulundu.
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çin, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), soruşturma, vuhan, kovid-19

‘DSÖ, Kovid-19 kökeniyle ilgili soruşturmayı yeniden açacak’

17:44 27.09.2021 (güncellendi: 17:46 27.09.2021)
© AFP 2021 / STRHerkese test yapılacağının açıklanması sonrası Vuhan halkı yeni bir karantina olabilir endişesiyle marketlere akın etti.
Herkese test yapılacağının açıklanması sonrası Vuhan halkı yeni bir karantina olabilir endişesiyle marketlere akın etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AFP 2021 / STR
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The Wall Street Journal, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Kovid-19 salgınına yol açan virüsün kökenine ilişkin soruşturmaya devam etmeyi planladığını belirtti.
Kovid-19 salgınına yol açan virüsün kökenine ilişkin soruşturmaya devam edileceğini bildiren DSÖ temsilcileri, bu görevi yerine getirmek için fazla zamanın kalmadığını dile getirdi.
DSÖ’nün, aralarında biyogüvenlik ve laboratuvar güvenliği uzmanları ile hayvan hastalıkları uzmanlarının yer alacağı 20 kişilik bir ekip kuracağı aktarıldı.
DSÖ’nün, daha önce Kovid-19’un kökenini araştırmak için kurduğu ekip, Ocak-Şubat döneminde Çin’de çalışmalar yapmıştı. Çin’in Vuhan şehrinde, virüs sızıntısının yaşandığı iddia edilen BSL-4 laboratuvarı dahil Vuhan Viroloji Enstitüsü’nü ziyaret eden uzmanlar, ayrıca hastaneyi, deniz ürünleri çarşısını ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ni incelemişlerdi.
Bu ekibin hazırladığı rapora göre, Kovid-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsü kuvvetle muhtemel yarasalardan başka bir hayvan üzerinden insana bulaştı.
Ancak DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, uzmanların virüsün kaynağını bulmadığını, bu nedenle laboratuvar sızıntısı ihtimali üzerinde araştırmalara devam edilmesi çağrısında bulundu.
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