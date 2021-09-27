https://tr.sputniknews.com/20210927/dugunde-gelin-ve-damada-15-bin-adet-kripto-para-takildi-1049279837.html

Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı

Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı

Karabük’te gelin ve damada takı töreninde 3 bin TL değerinde 15 bin adet kripto para takıldı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T13:32+0300

2021-09-27T13:32+0300

2021-09-27T14:20+0300

yaşam

düğün

damat

gelin

kripto para

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Karabük’te dünya evine giren Mehmet ve Vildan Özköse çiftinin düğünlerinde yapılan takı merasiminde kripto para yatırımcısı olan aile yakını Yunus Emre Yamanol tarafından gelin ve damada 3 bin TL değerinde 15 bin adet kripto para takıldı.Takı merasimi sırasında sunuş yapan bir kişi ise anons sırasında ilk defa böyle bir takı merasimi gördüğünü söylemesi üzerine salonda gülüşmeler yaşanması kameralara yansıdı.3 bin TL değerinde kripto para takılan gelin ve damat ise kameralara bol bol poz verdiler.

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düğün, damat, gelin, kripto para