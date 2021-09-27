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Ermenistan: Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tam teşekküllü barışçıl çözüm süreci başlatılmalı
Ermenistan: Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tam teşekküllü barışçıl çözüm süreci başlatılmalı
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tam teşekküllü barışçıl çözüm süreci başlatılması çağrısı yaptı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T18:38+0300
2021-09-27T18:38+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
dağlık karabağ
savaş
barış
çağrı
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Eylül 2020'de yeniden alevlenen ve Azerbaycan'ın topraklarını geri kazanmasıyla sonuçlanan Dağlık Karabağ çatışmalarının yıldönümünde Ermeni Dışişleri'nden tam teşekküllü barışçıl çözüm süreci başlatma çağrısı geldi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu himayesinde ve yetkisi çerçevesinde Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tam teşekküllü barışçıl çözüm süreci başlatılmasından yana. Bununla birlikte, tüm savaş esirlerinin, sivil rehinelerin ve zorla kaçırılan mağdurların iadesi de dahil olmak üzere acil insani sorunların çözümü en yüksek öneme sahip" dendi.Eylül 2020'de patlak veren çatışmaların önceden planlanmış ve hazırlanmış askeri saldırganlık olduğunu, güç kullanarak ve Ermeni nüfusu yok ederek Dağlık Karabağ sorununu uluslararası gündemden kaldırma amacı taşıdığını savunan bakanlık, "Azerbaycan, Türkiye'nin doğrudan desteği ve katılımıyla 27 Eylül 2020'de Dağlık Karabağ halkının özgürce ve güvenli şekilde yaşama ve kendi kaderini tayin etme haklarını ellerinden almak amacıyla tam teşekküllü savaş açtı. 44 gün süren savaşta Azerbaycan tarafından geniş çaplı uluslararası beşeri hukuk, insan hakları ihlalleri yapıldı, savaş suçları ve diğer kitlesel vahşetler işlendi" iddiasında bulundu.Askeri faaliyetler sonucunda 90 binden fazla Karabağlı Ermeni'nin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve onların büyük çoğunluğunun şu anda Karabağ'a döndüğünü kaydeden bakanlık, "40 binden fazla kişi evlerinden ve eşyalarından oldu, okullar ve hastaneler dahil hayati öneme sahip altyapı tesisleri yıkıldı" dedi.Bakanlık, çatışmalar sonucunda 3 bin 781 asker ve sivilin hayatını kaybettiğini, 231 asker ve 22 sivilden haber alınamadığını, şimdiye dek 108 askerin Ermenistan'a iade edildiğini ekledi.Eylül 2020'de yeniden alevlenen Dağlık Karabağ çatışmaları, 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla sona ermişti. Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes sağlanması, esir ve naaş değişimi yapılması konusunda mutabakat sağlamıştı. Ateşkes sürecinin izlenmesi için bölgeye Rus barış gücü askerleri konuşlandırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210927/aliyev-daglik-karabag-isimli-bir-olusumu-kabul-ederiz-ancak-bizim-topraklarimizda-degil-1049276711.html
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ermenistan, azerbaycan, dağlık karabağ, savaş, barış, çağrı

Ermenistan: Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tam teşekküllü barışçıl çözüm süreci başlatılmalı

18:38 27.09.2021
© AFP 2021 / LUDOVIC MARINErmenistan bayrak - Ermenistan bayrağı
Ermenistan bayrak - Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AFP 2021 / LUDOVIC MARIN
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tam teşekküllü barışçıl çözüm süreci başlatılması çağrısı yaptı.
Eylül 2020'de yeniden alevlenen ve Azerbaycan'ın topraklarını geri kazanmasıyla sonuçlanan Dağlık Karabağ çatışmalarının yıldönümünde Ermeni Dışişleri'nden tam teşekküllü barışçıl çözüm süreci başlatma çağrısı geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu himayesinde ve yetkisi çerçevesinde Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tam teşekküllü barışçıl çözüm süreci başlatılmasından yana. Bununla birlikte, tüm savaş esirlerinin, sivil rehinelerin ve zorla kaçırılan mağdurların iadesi de dahil olmak üzere acil insani sorunların çözümü en yüksek öneme sahip" dendi.

Eylül 2020'de patlak veren çatışmaların önceden planlanmış ve hazırlanmış askeri saldırganlık olduğunu, güç kullanarak ve Ermeni nüfusu yok ederek Dağlık Karabağ sorununu uluslararası gündemden kaldırma amacı taşıdığını savunan bakanlık, "Azerbaycan, Türkiye'nin doğrudan desteği ve katılımıyla 27 Eylül 2020'de Dağlık Karabağ halkının özgürce ve güvenli şekilde yaşama ve kendi kaderini tayin etme haklarını ellerinden almak amacıyla tam teşekküllü savaş açtı. 44 gün süren savaşta Azerbaycan tarafından geniş çaplı uluslararası beşeri hukuk, insan hakları ihlalleri yapıldı, savaş suçları ve diğer kitlesel vahşetler işlendi" iddiasında bulundu.

Askeri faaliyetler sonucunda 90 binden fazla Karabağlı Ermeni'nin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve onların büyük çoğunluğunun şu anda Karabağ'a döndüğünü kaydeden bakanlık, "40 binden fazla kişi evlerinden ve eşyalarından oldu, okullar ve hastaneler dahil hayati öneme sahip altyapı tesisleri yıkıldı" dedi.

Bakanlık, çatışmalar sonucunda 3 bin 781 asker ve sivilin hayatını kaybettiğini, 231 asker ve 22 sivilden haber alınamadığını, şimdiye dek 108 askerin Ermenistan'a iade edildiğini ekledi.

Eylül 2020'de yeniden alevlenen Dağlık Karabağ çatışmaları, 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla sona ermişti. Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes sağlanması, esir ve naaş değişimi yapılması konusunda mutabakat sağlamıştı. Ateşkes sürecinin izlenmesi için bölgeye Rus barış gücü askerleri konuşlandırılmıştı.
İlham Aliyev- Şuşa - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
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